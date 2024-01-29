ΑΠΘ: «Έξω από τις σχολές κύριε Εισαγγελέα» – Διαμαρτυρία φοιτητών στην Πρυτανεία

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας φοιτητές έξω από το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι φοιτητές αντιδρούν στην εισαγγελική παρέμβαση για τις καταλήψεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε πανεπιστήμια της χώρας, ως ένδειξη αντίδρασης στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σημειώνεται πως στο ΑΠΘ τουλάχιστον 30 σχολές τελούν υπό κατάληψη, σύμφωνα με το thestival.gr

Στην προκαταρκτική εξέταση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, που ξεκινά με διπλή κατεύθυνση η Εισαγγελία Πρωτοδικών, η Εισαγγελία θέτει υπό έρευνα και όσους συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαμαρτυρίας, αλλά και πρόσωπα στις διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας οι φοιτητές φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης ζητώντας να μην περάσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και καταγγέλλοντας παράλληλα προσπάθεια τρομοκρατίας τους μέσω της εισαγγελικής παρέμβασης.

Παράλληλα ζήτησαν να μην εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εξέταση των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο. «Έξω από τις σχολές κύριε Εισαγγελέα, πάρτε και τα ΜΑΤ να κάνετε παρέα», ήταν ένα από τα συνθήματα των φοιτητών.

Ο Δημήτρης Ραπτάκης, καθηγητής, μέλος του ΕΣΔΕΠ, σημείωσε σε δηλώσεις του στο περιθώριο της διαμαρτυρίας ότι «σήμερα το πρωί είχαμε μια συνάντηση με τον εκτελοντα χρέη Πρύτανη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν απειλές και εκβιασμοί από πλευράς κυβέρνησης προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις τους. Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τις εξετάσεις ώστε να καμφθεί το αγωνιστικό φρόνημα. Ζητήσαμε από τη διοίκηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλει να τοποθετηθεί για τους εκβιασμούς όπως και για το επίμαχο νομοσχέδιο. Τα πτυχία αυτά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα εργασιακά δικαιώματα όσο και στις αμοιβές ακόμη όμως και στο δικό μας ερευνητικό έργο».

Από την πλευρά του, ο φοιτητής ιατρικής και γραμματέας του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου Ιατρικής του ΑΠΘ, Χρήστος Ιγνατιάδης ανέφερε σχετικά με τη σημερινή κινητοποίηση: «Πραγματοποιούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι παρέμβαση διαμαρτυρίας εδώ στην πρυτάνεια ενάντια στις απαράδεκτες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την εισαγγελική παρέμβαση ενάντια στις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις. Με αυτή την πράξη η κυβέρνηση έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν την νοιάζουν πραγματικά ούτε οι σπουδές μας ούτε η εξεταστική που τόσο πολύ προέβαλαν σαν επιχείρημα. Αυτό που την νοιάζει είναι να περάσει αυτό το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα αξιοποιούν τις μορφές της καταστολής, της συκοφαντίας, της τρομοκρατίας των φοιτητών».

Παράλληλα ανέφερε πως «οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας κάνουμε ξεκάθαρα πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Το δίλημμα δεν είναι εξεταστική ή αγώνας, αλλά επειδή παλεύουμε να αναβαθμίσουμε τις σπουδές μας θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση αντί να ασχολείται με τα κύρια που απασχολούν σήμερα τους φοιτητές, την χρόνια υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε καθηγητές, τις άθλιες υποδομές στα πανεπιστήμια, την τραγική κατάσταση στις εστίες, το γεγονός ότι σε πολλές λέσχες συνεχίζεται η προσπάθεια να επιβληθεί αντίτιμο. Απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και δεν θα αποδεχτούμε την τρομοκρατία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.