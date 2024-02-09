Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όπως και οι αρμόδιες αρχές, διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χθες το βράδυ, στις 11:50, από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, λεωφορείο το οποίο ήταν σταματημένο στον τερματικό σταθμό της Τριανδρίας κινήθηκε ανεξέλεγκτα και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα.

Πρόκειται για λεωφορείο της γραμμής 30 που εκτελεί το δρομολόγιο Τριανδρία - Αποθήκη.

Όταν συνέβη το ατύχημα, ο οδηγός είχε ολοκληρώσει το τελευταίο δρομολόγιο, βρισκόταν εντός του λεωφορείου και επιθεωρούσε το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε στη συνέχεια να το οδηγήσει στο αμαξοστάσιο.

Στο λεωφορείο δεν υπήρχαν επιβάτες. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

