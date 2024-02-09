Λογαριασμός
Λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε σε σταθμευμένα Ι.Χ τα ξημερώματα - Πέντε οχήματα με σοβαρές ζημιές

Τουλάχιστον πέντε οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές - Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

τροχαίο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λεωφορείο της γραμμής 17 του ΟΑΣΘ κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην οδό Ζαΐμη.

τροχαιο

Τουλάχιστον πέντε οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

τροχαιο

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο λεωφορείο
