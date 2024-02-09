Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λεωφορείο της γραμμής 17 του ΟΑΣΘ κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην οδό Ζαΐμη.

Τουλάχιστον πέντε οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

Πηγή: skai.gr

