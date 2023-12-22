Τη σύμβαση με την οποία γίνονται και επίσημα οδηγοί του ΟΑΣΘ, υπέγραψαν σήμερα οι πρώτοι από τους 150 που «πέρασαν« με επιτυχία τον σχετικό διαγωνισμό. Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, στο σύνολό τους οι νέοι «τιμονιέρηδες» θα βρίσκονται στο πόστο τους από τις 5 Ιανουαρίου του 2024.

Οι νέοι οδηγοί ενημερώνονται από τις διευθύνσεις του ΟΑΣΘ για τη λειτουργία του Οργανισμού, τις λεωφορειακές γραμμές και τα δρομολόγια ενώ μεταβαίνουν στα αμαξοστάσια όπου τους γίνεται επίδειξη των συστημάτων των λεωφορείων και γνωρίζονται με τους νέους τους συναδέλφους.

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και τις επόμενες μέρες σταδιακά, ώστε ο ΟΑΣΘ από τις 5/1 να δρομολογεί σε καθημερινή βάση περί τα 50 επιπλέον λεωφορεία, τα οποία σήμερα είναι ακινητοποιημένα, λόγω έλλειψης οδηγών.

Υποδεχόμενος την πρώτη ομάδα εργαζομένων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, τους καλωσόρισε στη νέα τους επαγγελματική «οικογένεια», εκφράζοντας τη χαρά του γιατί μετά από 12 χρόνια υπάρχει πρόσληψη υπαλλήλων στον οργανισμό, με διαδικασίες μάλιστα που ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Σημείωσε επίσης, ότι στο πρόσωπο των νέων οδηγών, ο οργανισμός και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης βλέπουν τη σοβαρή βελτίωση του επιπέδου των συγκοινωνιών στην πόλη, με τη δρομολόγηση επιπλέον λεωφορείων και την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

