Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία, τα οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματισθεί από το τμήμα Ασφαλείας Αιγιαλείας, κατηγορούνται για ληστεία και εκβίαση σε βάρος μιας 28χρονης γυναίκας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία, η 28χρονη είχε μεταβεί πριν από δύο ημέρες στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας προκειμένου να επισκεφθεί φιλικό της πρόσωπο, το οποίο είχε συλληφθεί πρόσφατα για υπόθεση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.

Επιστρέφοντας η 28χρονη από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας με το αυτοκίνητό της, την ακολουθούσαν οι δράστες με το δικό τους αυτοκίνητο. Στο ύψος της περιοχής του Ελαιώνα Αχαΐας, οι δράστες σταμάτησαν το αυτοκίνητο της 28χρονης και την έβγαλαν έξω από το όχημα.

Στη συνέχεια, με προτεταμένο μαχαίρι και άσκηση σωματικής βίας την απείλησαν να μην μιλήσει για όσα γνωρίζει σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και να μην διορίσει συνήγορο υπεράσπισης για το φιλικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, οι δράστες, φεύγοντας από το σημείο, αφαίρεσαν την τσάντα της 28χρονης που περιείχε το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ και προσωπικά της έγγραφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

