«Δραπετεύουν» οι Αθηναίοι για τα Χριστούγεννα: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους του Λεκανοπεδίου

Εγκαταλείπουν την Αθήνα οι κάτοικοί της

κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής η έξοδος των Αθηναίων για τα Χριστούγεννα.

Αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα:

  • στην άνοδο της Κηφισού από την παραλιακή προς την Νέα Φιλαδέλφεια
  • στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Γέρακα προς Μεταμόρφωση
  • στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά
  • στο ρεύμα εξόδου Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της Ελετυσίνας
Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίνηση στους δρόμους
