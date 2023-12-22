«Δραπετεύουν» οι Αθηναίοι για τα Χριστούγεννα: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους του Λεκανοπεδίου

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής η έξοδος των Αθηναίων για τα Χριστούγεννα.
Αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα:
- στην άνοδο της Κηφισού από την παραλιακή προς την Νέα Φιλαδέλφεια
- στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Γέρακα προς Μεταμόρφωση
- στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά
- στο ρεύμα εξόδου Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της Ελετυσίνας
Πηγή: skai.gr
