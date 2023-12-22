«Δραπετεύουν» οι Αθηναίοι για τα Χριστούγεννα: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους του Λεκανοπεδίου

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής η έξοδος των Αθηναίων για τα Χριστούγεννα.

Αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα:

στην άνοδο της Κηφισού από την παραλιακή προς την Νέα Φιλαδέλφεια

στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Γέρακα προς Μεταμόρφωση

στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά

στο ρεύμα εξόδου Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της Ελετυσίνας

Πηγή: skai.gr

