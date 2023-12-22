Το Μαζί για το Παιδί εκπληρώνει τις ευχές 1.520 παιδιών

Το «Μαζί για το Παιδί» προσφέρει 1.880 δώρα σε 1.520 παιδιά σωματείων παιδικής προστασίας και ευάλωτων οικογενειών, σε μια δράση που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα.

Το «Secret Santa» υλοποιείται από το 2018 με στόχο να μη μένουν τα παιδιά χωρίς δώρο την περίοδο των εορτών. Κάθε χρόνο η λίστα αυξάνεται και όλο και περισσότεροι εθελοντές συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Τηρώντας το έθιμο, η κοινωνική υπηρεσία του «Μαζί για το Παιδί» συγκεντρώνει τα γράμματα των παιδιών προς τον Άγιο Βασίλη με τις επιθυμίες τους. Οι αποδέκτες του γράμματος δεν είναι άλλοι από μαθητές σχολείων, εργαζόμενοι εταιρειών και ιδιώτες που συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «Secret Santa», δηλαδή να αγοράσουν τα δώρα που έχουν ζητηθεί από τα παιδιά.

Τη φετινή χρονιά το «Μαζί για το Παιδί», με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών, συγκέντρωσε 1.880 δώρα στην αποθήκη του, τα οποία στάλθηκαν έγκαιρα σε διάφορα σημεία της χώρας μας σκορπίζοντας χαμόγελα σε 1520 μικρούς μας φίλους.

Ξεχωριστές γιορτές για τον μικρό Π και την μικρή Μ.

Ένας μεγάλος σάκος, κλειστός με μία κόκκινη κορδέλα που γράφει επάνω το όνομά του περίμενε τον μικρό Π. στην εξώπορτα του σπιτιού του. Η μητέρα του μάς μετέφερε τον ενθουσιασμό και την απερίγραπτη χαρά του, όταν ανακάλυψε τα δώρα που είχε μέσα ο «μαγικός» σάκος: ρούχα, λιχουδιές και πολλά παιχνίδια που δεν αποχωρίστηκε ούτε στον ύπνο του!

Ο πατέρας της μικρής Μ., περιέγραψε τις αντιδράσεις της 3χρονης κόρης του όταν έλαβε τα δώρα της. Ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, έντονο ενδιαφέρον και η ανυπομονησία της ανακάλυψης των νέων της παιχνιδιών, με τα οποία κοιμήθηκε αγκαλιά το ίδιο βράδυ.

Είναι κάποιες από τις πολλές ιστορίες παιδιών από οικογένειες που στηρίζει κάθε χρόνο το «Μαζί για το Παιδί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.