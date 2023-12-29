Δύο νεαροί ληστές, 18 και 25 ετών, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι εισέβαλαν στο σπίτι 73χρονου Κεφαλονίτη, τον χτύπησαν και τον μαχαίρωσαν συνελήφθησαν, κατά την αυτόφωρη διαδικασία το απόγευμα της Πέμπτης (28/12), στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της Ο.Π.Κ.Ε.. κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο δράστες παραβίασαν το παράθυρο του σπιτιού του ηλικιωμένου στην Αγία Ευφημία, με τον ένας εξ αυτών τον 25χρονο, να μπαίνει στο σπίτι και τον 18χρονος να φυλάει “τσίλιες”.

Εκείνη την ώρα μπήκε στο σπίτι του και ο 73χρονος στον οποίο επιτέθηκε με μαχαίρι αιφνιδιαστικά ο 25χρονος Αλβανός δράστης, μαχαιρώνοντάς τον περίπου 10 φορές, προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα και την ωμοπλάτη.

Στη συνέχεια μαζί με το συνεργό του, τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα κατάφερε να βγει αιμόφυρτος στο δρόμο και να ζητήσει βοήθεια, καταρρέοντας στο κοντινότερο σπίτι που βρήκε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αργοστολίου όπου υπεβλήθη σε χειρουργείο.

Ωστόσο αργότερα διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται πολύ κρίσιμη. Από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των 2 δραστών, οι οποίοι μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες, σε περιοχή της Κεφαλονιάς.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Σάμης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

