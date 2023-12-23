Μία νέα κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ) ηλεκτρικής ενέργειας για πολύτεκνες οικογένειες, θεσπίστηκε με σκοπό τη δραστική μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Για την ένταξη σε αυτό το ειδικό τιμολόγιο προβλέπονται διευρυμένα, εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παράλληλα δεν λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά κριτήρια.

Την σχετική υπουργική απόφαση υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνέχεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισάγεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΚΟΤ Γ - Ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων. Στο πλαίσιο αυτού, παρέχεται στους δικαιούχους του -δηλαδή σε οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω- μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση. Ειδικότερα, πρόκειται για έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 10 λεπτών/kWh που αφορά, αποκλειστικά, σε κύρια κατοικία.

Σε σχέση με τα διευρυμένα, εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ Γ, για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Βάσει υπολογισμών, η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών πρόκειται να καταστούν δικαιούχοι.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, κατά 8.000 ευρώ, για οικογένεια που στη σύνθεση της περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000 ευρώ για οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ΚΟΤ Γ εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης. Συγκεκριμένα, ξεκινούν από τις 2.000 kWh/τετράμηνο για τις οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 KWh, μέχρι του ανώτατου ορίου των 4.000 kWh, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, περαιτέρω, κατά 300 ΚWh, για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 ΚWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι δικαιούχοι του νέου τιμολογίου πολυτέκνων επωφελούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν, συγκριτικά με το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσής τους. Πρόκειται για μία επιπρόσθετη έκπτωση λόγω επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της βασικής έκπτωσης, δηλαδή τα 12 λεπτά/kWh.

Τέλος, με την ίδια ΥΑ τροποποιείται το καθεστώς απαλλαγής των δικαιούχων ΚΟΤ από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τη χρήση του συστήματος (ΧΧΣ) και τη χρήση του δικτύου (ΧΧΔ). Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Γ απαλλάσσονται από το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), που υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης, ενώ απαλλάσσονται πλήρως, από τα υπόλοιπα σκέλη των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ). Επιπλέον, οι δικαιούχοι ΚΟΤ Β απαλλάσσονται από το πάγιο και σταθερό σκέλος των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).

Πως γίνεται η ένταξη

Η ένταξη στο ΚΟΤ Γ θα γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 01.02.2024, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, που θα επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα του ιστότοπου με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Επίσης, οι αιτούντες, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ, θα υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ώστε να αποδεικνύεται η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

