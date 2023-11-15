Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Το πρώτο εξάμηνο του 2024 ο «έξυπνος» μετρητής

«Στην πολιτική το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι ασυνάρτητος και αυτό είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα: Από τοξικός μετατρέπεται σε ασυνάρτητος», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης

«Η πορεία της χώρας είναι θετική. Οι πολίτες δεν μπορούν ωστόσο ακόμη να το βιώσουν, γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας ακόμη και σε περίοδο που οι μισθοί αυξάνονται, είναι πιεστικό για τα νοικοκυριά», πρόσθεσε ο κύριος Σκυλακάκης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «από 1ης Ιανουαρίου 2024 σταματά η περίοδος των μαζικών επιδοτήσεων που μπορούσαν να γίνουν με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, ωστόσο συνεχίζονται η ενίσχυση των επιδοτήσεων στο κοινωνικό τιμολόγιο καθώς και η ενίσχυση των ενεργειακά ευάλωτων πολιτών».

Εξήγησε ότι ενεργειακά ευάλωτοι πολίτες είναι όσοι χρησιμοποιούν για την θέρμανσή τους, ηλεκτρικό ρεύμα και όχι άλλα μέσα. «Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 1,2 εκατομμύρια πολίτες, χωρίς του κοινωνικά ευάλωτους», ανέφερε.

Αναφορικά με τη ρευματοκλοπή επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται από επιχειρήσεις και αντιστοιχεί σε επιβάρυνση 400 εκατ. ευρώ το χρόνο στους λογαριασμούς όλων. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυστηρότερες ποινές, κλείσιμο προσωρινό ή μόνιμο των επιχειρήσεων που κάνουν αυτήν την δουλειά, αφαίρεση αδείας των ηλεκτρολόγων που εμπλέκονται καθώς και με επιβολή προστίμων.



Σχετικά με τον ψηφιακό μετρητή, ο κύριος Σκυλακάκης ανέφερε ότι «θα έρθει το πρώτο 4μηνο με 6μηνο του 2024 και θα μας επιτρέπει να αγοράζουμε και να χρησιμοποιούμε πιο "έξυπνα", ενέργεια. Θα αντιμετωπίσει μεγάλος μέρος του φαινομένου των ρευματοκλοπών και παράλληλα θα πιέσει τις τιμές προς τα κάτω».

«Μέσω του ψηφιακού μετρητή θα είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν που γίνονται οι ρευματοκλοπές συγκριτικά με τον αναλογικό μετρητή», ανέφερε ο υπουργός υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του πράσινου τιμολογίου. Για το συγκεκριμένο τιμολόγιο, τόνισε ότι πρόκειται για «ένα ομοιόμορφο τιμολόγιο για όλους τους προμηθευτές στο οποίο οι τιμές θα είναι συγκρίσιμες».

Ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των καταστημάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», ο κύριος Σκυλακάκης ανέφερε ότι το πρόγραμμα κλείνει τώρα και θα ολοκληρωθούν και οι πληρωμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.