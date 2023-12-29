Πέρασαν κιόλας 7 χρόνια από το πρώτο ημερολόγιο των σέξι αγροτών από την Σκοπιά Φαρσάλων που με την πρωτοβουλία τους αυτή κατάφεραν να γίνουν Viral και να γίνουν γνωστοί από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα.

Από τότε κυκλοφόρησαν άλλα τρία ημερολόγια, το 2019, το 2021, το 2022 και τώρα κυκλοφορεί αυτό του 2024.

Όμως φέτος όλα αυτά τα ημερολόγια γίνονται ένα για καλό σκοπό, όπως ενημέρωσε με ανάρτηση του ο εμπνευστής και μπροστάρης όλης αυτής της ιδέας, ο Ηλίας Τσούτσος.

Αναλυτικότερα, τονίζει:

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία!!!

Νέο ημερολόγιο 2024 ...the best moments

Ξεκινήσαμε το 2017 με το πρώτο μας ημερολόγιο που έγινε πολύ γρήγορα #viral ακολούθησε το επόμενο το 2019, έπειτα το 2021 και τελευταίο το 2022, κάθε χρόνο και περισσότερη η αγάπη σας.

Φέτος όλα τα προηγούμενα 4 ημερολόγια, γίνονται 1 για καλό σκοπό.

#Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στους πλημμυροπαθεις της #Θεσσαλίας και συγκεκριμένα σε πενήντα και πλέον οικογένειες που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας, έξω από την Λάρισα.

Χορηγός ημερολογίου: #THETA_ENERGY

Καλές γιορτές!!!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.