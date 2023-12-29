«Είχε θολώσει το μυαλό μου, όταν διαπίστωσα ότι είναι νεκρή δεν μπορούσα να σκεφτώ τι να κάνω». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του 62χρονου άνδρα ο οποίος για τουλάχιστον είκοσι ημέρες, ζούσε στο ίδιο σπίτι μαζί με το πτώμα της 88χρονης μητέρας του.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη… φρίκη που κρυβόταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Γορτυνίας, στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, οι γείτονες της άτυχης γυναίκας, που είχαν να τη δουν για αρκετές ημέρες ανησύχησαν. Τους φόβους τους πως κάτι κακό έχει συμβεί ενίσχυσε και η έντονη δυσοσμία που έβγαινε από το διαμέρισμα. Αμέσως, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Επιτόπου έφθασαν δυνάμεις της τοπικής ΕΛ.ΑΣ καθώς και ο εισαγγελέας, χτύπησαν την πόρτα με τον γιο να τους ανοίγει και τους ίδιους να έρχονται αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 88χρονη γυναίκα, ήταν νεκρή στον καναπέ του σαλονιού σκεπασμένη με μια κουβέρτα. Μάλιστα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Ο 62χρονος γιος της, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής προκειμένου να δώσει τις δικές του απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, με τον ίδιο να απαντά στους αστυνομικούς πως… θόλωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η μητέρα του δεν βρίσκεται πια στη ζωή, πως δεν μπορούσε να σκεφτεί πως να αντιδράσει αλλά και πως δεν μπορεί να εξηγήσει όλο αυτό που έχει συμβεί. Πάντα με τις ίδιες πηγές, ο 62χρονος άνδρας, ζούσε με την μητέρα του και τον πατέρα του -ο οποίος έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή- στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στο κέντρο της Αμαλιάδας.

Ο ίδιος φέρεται να τους πρόσεχε και να τους φρόντιζε, ενώ όπως υποστήριξαν γείτονες που μίλησαν στην «Π», ποτέ δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, και έκαναν λόγο για μια καλή κι αγαπημένη οικογένεια, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την άτυχη 88χρονη ως μια χρυσή και καλόκαρδη γυναίκα.

Νωρίς χθες το μεσημέρι η σορός της 88χρονης γυναίκας μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας προκειμένου να γίνει νεκροψία- νεκροτομή και να δοθούν απαντήσεις για τα αιτία θανάτου της ηλικιωμένης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει το έργο της, λαμβάνοντας καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες. Το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, έχει αποκλειστεί.

Πηγή: skai.gr

