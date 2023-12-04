Ο Μητσοτάκης, υπουργοί και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες «υιοθετούν» μαθητικές start-ups

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 49 υπουργοί, δημοσιογράφοι και στελέχη επιχειρήσεων θα αποτελέσουν τους μέντορες των μαθητικών start-ups που θα παρουσιαστούν στον μαθητικό διαγωνισμό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Junior Achievement Greece» για το 2024.

Οι inspirational mentors «υιοθετούν» από μία μαθητική start-up και πραγματοποιούν δύο συναντήσεις με την ομάδα που υποστηρίζουν. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει στον θεσμό κάθε χρόνο από το ξεκίνημά του, αποδέχθηκε και φέτος την πρόσκληση και είναι inspirational mentor στην εικονική επιχείρηση που δημιουργείται στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου.

Μέντορες θα είναι, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και οι υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και Δόμνα Μιχαηλίδου. Στον θεσμό συμμετέχουν επιπλέον ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Αιμίλιος Περδικάρης, και η δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Σοφία Παπαδοπούλου.

«Ο θεσμός των inspirational mentors είναι ιδιαίτερης αξίας διότι προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να έχουν άμεση επικοινωνία με προσωπικότητες που δύσκολα θα μπορούσαν να γνωρίσουν διαφορετικά, ανοίγει τους ορίζοντές τους, ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και δίνει ώθηση στα όνειρά τους», δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του JA Greece, Αιμίλιος Κυριάκου.

Ο διαγωνισμός για μαθητές και σπουδαστές 15-21 ετών τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τις δύο προηγούμενες χρονιές οι μαθητές που διακρίθηκαν στον ελληνικό διαγωνισμό κέρδισαν το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο του Junior Achievement, το 2022 η μαθητική εικονική επιχείρηση «Microgreens-Magicgreens» από το Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς και το 2023 η «Isometricks» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

