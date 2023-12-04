Ανοικτά και το Σάββατο καταστήματα ΔΕΗ

Ανοικτά και το Σάββατο θα είναι επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, με ωράριο λειτουργίας από τις 8:30 έως τις 15:00.

Όπως ανακοινώθηκε, η επέκταση της λειτουργίας και τα Σάββατα αφορά επί του παρόντος 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, (στην Αθήνα: Μαρούσι, Χαλάνδρι, Καλλιθέα, Βούλα, 'Ανω Πατήσια, 'Αγιος Δημήτριος, Αιγάλεω, Κηφισιά και Στουρνάρη, στην Θεσσαλονίκη: Καλαμαριά και Τσιμισκή, στα Χανιά και στη Σύρο) ενώ σύντομα θα προστεθούν και άλλα καταστήματα ΔΕΗ.

Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση:

Εκτός από την λειτουργία και Σάββατο, η ΔΕΗ μετασχηματίζει το δίκτυο καταστημάτων της ανακαινίζοντας υπάρχοντα καταστήματα και δημιουργώντας νέα.

Με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση, διευρυμένο ωράριο και αποκλειστικές προσφορές ειδικά για τους πελάτες τους, όλα τα νέα καταστήματα ΔΕΗ έχουν τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του, στο επίκεντρο. Ο σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό.

Τα νέα καταστήματα ΔΕΗ προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

• της γρήγορης εξυπηρέτησης,

• της εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

• της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν εύκολα τα προγράμματά τους, καθώς επίσης να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Ακόμη, οι επισκέπτες των καταστημάτων ΔΕΗ μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους με τον Energy Coach, τον εξειδικευμένο σύμβουλο , για εξατομικευμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Με τη βοήθεια του Energy Coach μπορούν να μάθουν πως να παρακολουθούν άμεσα και εύκολα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή ανάλυση των συσκευών τους και να ενημερωθούν με προσωποποιημένες προτάσεις εξοικονόμησης.

Επίσης, μπορούν να ενεργοποιήσουν νέες υπηρεσίες, όπως το e-SelfMetering, μέσω της οποίας αποκτούν πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους καθώς καταχωρούν οι ίδιοι την πραγματική κατανάλωσή τους. Επιπλέον, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές και το FixIt, την πρόσθετη υπηρεσία άμεσης τεχνικής βοήθειας στο σπίτι.

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά στο σπίτι και αντλίες θερμότητας.

Οι πελάτες μπορούν εξάλλου να καλούν δωρεάν στο 800 900 1000 οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας προτιμούν για την εξυπηρέτησή τους καθώς το ωράριο του τηλεφωνικού κέντρου της άλλαξε και λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση.

