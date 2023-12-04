Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, επισκέφθηκε την Κυριακή τον πολυχώρο «Παρεάκι», μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που έχει ιδρύσει στον Άγιο Δημήτριο το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «Ορίζοντες», όπου απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γονείς παιδιών για τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της αρωγής που προσφέρει η πολιτεία.

«Σημείωσα μια σειρά από άμεσες προτεραιότητες. Και κυρίως να σπάσουμε αυτό το κενό επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες και αυτών οι οποίοι φέρνουν στο τραπέζι την εμπειρία», επισήμανε ο Πρωθυπουργός. «Η διάθεση υπάρχει πάντα. Εγώ λέω πάντα ότι από τη στιγμή που έχουμε την τύχη και την ευθύνη να είμαστε σε μια θέση που να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά σε πολλά επίπεδα, ας φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν δουλεύουμε μαζί και γενικά όταν μιλάει ο ένας με τον άλλον νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τέσσερις σημαντικότερες θεματικές που απασχολούν τις οικογένειες: την υποστήριξη των γονέων μετά τη διάγνωση, την εκπαίδευση, την ποιότητα της καθημερινής ζωής και τη διασφάλιση ότι το παιδί θα έχει ένα καλό βιοτικό επίπεδο όταν φύγουν από τη ζωή η μητέρα και ο πατέρας του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης σε μικρή ηλικία και συζητήθηκε η καθιέρωση ενός τυποποιημένου, εύληπτου συμβουλευτικού οδηγού για γονείς, ώστε να ενημερώνονται εξαρχής για τις παιδαγωγικές οδούς που μπορούν να ακολουθήσουν και για την πρακτική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη που δικαιούνται.

«Το βασικό τι είναι; Να γνωρίζουμε ως κράτος αυτή τη διάγνωση, από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με το δημόσιο σύστημα, εκείνη τη στιγμή αυτόματα ο ΕΟΠΥΥ να ξέρει: “Αυτισμός, σού δίνω τις πρώτες βασικές πληροφορίες”», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένας μεγάλος αγώνας. Αλλά υπάρχει και χαρά σε αυτόν τον αγώνα. Εκείνη την στιγμή μια βοήθεια, ότι δεν χάθηκαν τα πάντα. Αλλάζει λίγο ο αγώνας, αγώνα ούτως ή άλλως θέλουν τα παιδιά για να μεγαλώσουν. Αλλά υπάρχει και χαρά κι εμείς το ξέρουμε», είπε μία από τις μητέρες που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, αναφερόμενη στην καθοδήγηση και την πρώτη αρωγή που χρειάζονται οι οικογένειες.

Οι γονείς υπογράμμισαν ότι χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και στους θεραπευτές που παρέχουν εξωσχολική βοήθεια στα παιδιά, ενώ επισημάνθηκε ότι με την πάροδο του χρόνου πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διδασκαλία δεξιοτήτων και συνηθειών που διευκολύνουν την αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση. Τονίστηκε ακόμα πως η αποτελεσματική υποστήριξη των παιδιών απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση.

«Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και επειδή το φάσμα από μόνο του έχει πολλές διαφοροποιήσεις, όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, έχει και μεγάλη σημασία να μην αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις ομοιόμορφα και για αυτό και ήδη έχουμε τις απαραίτητες εκπαιδευτικές διαβαθμίσεις», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του σχολικού εκφοβισμού σε βάρος παιδιών με νοητική αναπηρία, μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, συνεκπαίδευσης που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

«Έχουμε τώρα τα προγράμματα τα οποία κάνουμε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Έχουμε βάλει αρκετό νέο περιεχόμενο, κυρίως στα δημοτικά μας. Γενικά κάνουμε πράγματα κατά του bullying. Το bullying μπορεί να έχει πολλές, πολλές πτυχές, μια εκ των οποίων είναι στις περιπτώσεις των συμβατικών σχολείων όπου έχουμε παιδιά με παράλληλη στήριξη και πώς αντιμετωπίζεις κάποιον ο οποίος μπορεί να μην σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο ή να μην συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι εσύ», είπε ο Πρωθυπουργός.

Εξετάστηκαν παράλληλα πιθανές λύσεις σε πρακτικά προβλήματα, όπως η δημιουργία ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας παιδιών σε περίπτωση που οι γονείς τους χρειάζονται ολιγοήμερη νοσηλεία, αλλά και τρόποι ενίσχυσης της κατάρτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης, όπως η ίδρυση δημοτικών δομών για την υποστηριζόμενη διαβίωση ή την διημέρευση και φροντίδα. Τονίστηκε δε ότι άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά σε πολλά επαγγέλματα, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ως παράδειγμα «Το Παρεάκι», που λειτουργεί και ως κατάστημα εστίασης.

«Αυτή η δομή είναι μια δημοτική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ευάλωτων Ομάδων, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Είναι και ένας τρόπος εκπαίδευσης όλης της κοινωνίας στις δυνατότητες που μπορούν να έχουν τα παιδιά με τέτοιου είδους ζητήματα», σημείωσε.

Οι γονείς ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον του και για πρωτοβουλίες με απτό αποτύπωμα, που ήδη υλοποιούνται, όπως τα προγράμματα Προσωπικός Βοηθός και Υποστηριζόμενη Εργασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του επισήμανε ότι η θέση του προσωπικού βοηθού «είναι μία καλή δουλειά, πολύ δημιουργική», ενώ σημείωσε τη σημασία και τις καλές προοπτικές που έχουν κρίσιμες ειδικότητες όπως η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία.

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και οι γονείς Κωνσταντίνος Μανέτας, Μαρίνα Μοσχόβου, Ηλίας Σκοτινιώτης, Ουρανία Σταυροπούλου και Γιούλια Τσιότρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.