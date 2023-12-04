Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις ΑΤΜ τραπεζών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τροχό κοπής και εκρηκτικές ύλες, προχώρησε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 26, 27 και 28 ετών. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι γνωστός τράπερ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις, παραβάσεις σχετικά με εκρηκτικές ύλες και όπλα, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πότε ξεκίνησε η δράση τους

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να μεταβούν σε επαρχιακές πόλεις, όπου με χρήση τροχού κοπής μετάλλων και στέρεων εκρηκτικών υλών διερρήγνυαν Α.Τ.Μ. με σκοπό να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η επαγγελματική υποδομή της οργάνωσης, καταδεικνύεται από την ιδιαίτερη κατάρτιση των μελών της στη χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς και από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν.

Πώς δρούσαν

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν Α.Τ.Μ. παλαιού τύπου, εγκατεστημένων κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές και σε χώρους εκτός καταστημάτων τραπεζών, τα οποία συνήθως εφοδιάζονται με μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχος Ιωάννης Σκούρας, κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, πρόκειται για άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων, που επιδείκνυαν ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου που δρούσαν, αδιαφορώντας ωστόσο για τη διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας ή ακόμα και της ζωής των εργαζομένων στην φύλαξη των χώρων που ήταν εγκατεστημένα τα ΑΤΜ.

Όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν προκλητικά πολυτελή βίο, τον οποίο επιδείκνυαν με κάθε ευκαιρία τόσο στις καθημερινές τους συναναστροφές όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ «ξέπλεναν» τα παράνομα κέρδη τους δαπανώντας υπέρογκα ποσά μέσω της μουσικής βιομηχανίας ή μέσω στοιχηματισμού σε καζίνο.

Για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από το χώρο, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα μεγάλου κυβισμού που αφαιρούσαν από τις γύρω περιοχές, ενώ στη συνέχεια, διερρήγνυαν τα μηχανήματα, με χρήση τροχού κοπής μετάλλων και, προκαλώντας έκρηξη με στέρεες εκρηκτικές ύλες, αποκτούσαν πρόσβαση στις κασετίνες φύλαξης χρημάτων τις οποίες αφαιρούσαν αυτούσιες ή μόνο το χρηματικό ποσό που περιείχαν.

Από τις εκρήξεις, μάλιστα, προκαλούνταν μεγάλες φθορές σε χώρους πλησίον των Α.Τ.Μ., ενώ ελλόχευε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα ή και της ζωής των εργαζομένων φύλαξης των χώρων όπου ήταν τοποθετημένα τα μηχανήματα.

Για την αποφυγή της ταυτοποίησης και σύλληψής τους, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, χρησιμοποιώντας λευκές φόρμες εργασίας με κουκούλες κατά την τέλεση των πράξεων, ενώ στη συνέχεια πυρπολούσαν τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν ή τους τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες.

Για την ελεύθερη διοχέτευση στην αγορά, των χρηματικών ποσών που αφαιρούσαν, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του «ξεπλύματος» μέσω τυχερών παιγνίων σε καζίνο καθώς και μέσω του χώρου της μουσικής βιομηχανίας, στον οποίον δραστηριοποιούνταν ένα από τα μέλη.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 10 περιπτώσεις εκρήξεων Α.Τ.Μ. σε Εύβοια, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία, καθώς και 7 κλοπές οχημάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται στο ποσό των 710.000 ευρώ.

Η επιχείρηση για τον τερματισμό της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023, στην περιοχή του Καματερού, και αφού είχαν προβεί σε ακόμη μία διάρρηξη Α.Τ.Μ. στην περιοχή της Ερμιόνης Αργολίδας, αφαιρώντας το ποσό των 198.515 ευρώ.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες του Σαββάτου τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας ως ορμητήριο οικία σε περιοχή του Καματερού, αφαίρεσαν όχημα από την περιοχή του Ναυπλίου με το οποίο μετέβησαν σε περιοχή της Ερμιόνης Αργολίδας, όπου διέρρηξαν Α.Τ.Μ. αφαιρώντας το ποσό των 198.515 ευρώ και διέφυγαν, εγκαταλείποντας κατά τη διαδρομή τους το όχημα αυτό.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς κατά την προσπάθειά τους να εισέλθουν εντός του ορμητηρίου και συνελήφθησαν, ενώ συνολικά από σωματικές έρευνες και έρευνες σε οχήματα, οικίες και στο ορμητήριο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-206.570- ευρώ, σε χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ,

-1- κιλό και -518- γραμμάρια εκρηκτικής ύλης,

πολεμικό τυφέκιο τύπου M16,

πιστόλι,

φυσίγγια,

-4- πυροκροτητές,

πυραγωγό σχοινί,

εξοπλισμός αφαίρεσης οχημάτων,

μεταλλικός τροχός κοπής,

διαρρηκτικά εργαλεία, σπρέι χρώματος,

ρουχισμός, φακοί κεφαλής,

κινητά και

κλειδιά οχημάτων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των δραστών, για παράβαση του νόμου περί όπλων, αφού εντός της οικίας του, την οποία επισκεπτόταν συχνά ο εν λόγω δράστης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -5- πιστόλια και πλήθος φυσιγγίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της εγκληματικής τους δράσης και την εξιχνίαση περισσότερων περιπτώσεων που τυχόν εμπλέκονται, συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

