Καλούνται να… καταταγούν στο Γ΄ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο ( Γ' ΚΝΟ), στο στρατόπεδο «Γ. ΜΑΚΡΗ» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης δύο νέες και ένας νέος τετράποδοι φρουροί.... της φυλής Βelgian Shepherd (Malinois).
Πρόκειται για 2 θηλυκούς και έναν αρσενικό σκύλους οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι στειρωμένοι για να χρησιμοποιηθούν ως πατρογονικοί.
Επίσης, μεταξύ άλλων, οι θηλυκοί σκύλοι να είναι ύψους 58-62 cm και ο αρσενικός 60-66 cm, ηλικίας από 18- 36 μηνών.
Ολοι θα πρέπει να εμφανίζουν εξοικείωση και έλλειψη φοβίας, για να ενταχθούν με επιτυχία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Χθες αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Τριών Πατρογονικών Στρκών Σκύλων του Γ' ΚΝΟ» συνολικής αξίας 16.964,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
