Στοπ από την Περιφέρεια σε μετατροπή του Πεδίου του Άρεως σε υπαίθριο mall παραεμπορίου

Οριστικό τέλος στις ακαλαίσθητες και οριακά σύννομες με τα υγειονομικά πρωτόκολλα εορταστικές διοργανώσεις που φιλοξενούνται στο Πεδίο του Άρεως είναι αποφασισμένος να βάλει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση όλων των αστικών πάρκων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Πέρα από την αισθητική υποβάθμιση, για περισσότερο από μία δεκαετία ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου του κέντρου της Αθήνας είχε γίνει άντρο παραεμπορίου, καθώς κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ένα μεγάλο τμήμα του καλυπτόταν για πολλές ημέρες από πάγκους μικροπωλητών, υπό την πρόφαση εορταστικών bazaar. Ενδεικτικό της άναρχης κατάστασης που είχε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι το γεγονός ότι το «εορταστικό παζάρι» φέτος τα Χριστούγεννα κράτησε 53 ημέρες, καταπατώντας ουσιαστικά τον χαρακτήρα του ανοικτού δημόσιου χώρου.

Σοβαρότατα, όμως, είναι και τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη στάση των προηγούμενων διοικήσεων της Περιφέρειας να παραχωρούν τον χώρο έναντι ενός πενιχρού ενοικίου στους μικροπωλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ημερήσιο ενοίκιο ανά πάγκο από 700 ευρώ το 2013 έφτασε στα 100 το 2023, χωρίς να υπάρχει σαφής απάντηση ούτε για το σκεπτικό της απόφασης, ούτε για το ποια επιχειρηματικά συμφέροντα ωφελήθηκαν από αυτή.

Ζητήματα ανακύπτουν επίσης και όσον αφορά στις συνθήκες ασφαλείας, με τις πρόχειρες καλωδιώσεις, τις δεκάδες φιάλες υγραερίου, την έλλειψη διόδων σε περίπτωση ατυχήματος, την ελλιπή συντήρηση και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές, ενώ εκατοντάδες είναι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής για το άναρχο παρκάρισμα, την ηχορύπανση και την καταστροφή των χώρων πρασίνου κατά τη διάρκεια των παζαριών.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει την μετατροπή του Πεδίου του Άρεως σε υπαίθριο mall παραεμπορίου, υγειονομικών παραβάσεων και πηγή όχλησης για τους κατοίκους. Τα Πάρκα μας θα μείνουν χώροι αναψυχής, ανοικτοί και προσβάσιμοι στους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα» δήλωσαν συνεργάτες του Νίκου Χαρδαλιά, επισημαίνοντας ότι οι εικόνες χάους των προηγούμενων ετών ανήκουν πια στο παρελθόν.

