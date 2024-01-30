Προκειμένου να διευκολύνει το έργο της «Κοινωνικής Κουζίνας ο Άλλος Άνθρωπος» ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος αποφάσισε να απέχει από την διαχείρισή της μέχρι να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος στο πλαίσιο του ελέγχου που αντιμετώπίζει από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του επίσημου λογαριασμού της «Κοινωνικής Κουζίνας Ο Άλλος Άνθρωπος», τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του Παναγούλα Πολυχρονοπούλου και ο γαμπρός του Παύλος Τζίτζης, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας μάλιστα πως το επόμενο διάστημα, όταν και θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στην Δικαιοσύνη, τα πάντα θα διαλευκανθούν.

«Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη...»

«Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη αν σας προκαλέσαμε αναστάτωση, ίσως απογοήτευση, ακόμα και θυμό», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση ο κος Πολυχρονόπουλος.

Σημειώνεται πως χθες Δευτέρα 29/1, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος παρέστη ενώπιον του εισαγγελέα αυτοβούλως.

Στο πόρισμα της έρευνας αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος», μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν συνεργάτη του, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα.

Στη συνέχεια, γίνονταν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που κατατίθεντο αυτά τα χρήματα και επίσης περνούσαν σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο φερόμενων συνεργών του, καθώς ο ίδιος δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ έχει διαταχθεί δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και επενδυτικών προϊόντων του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται.

Η διαδρομή του χρήματος

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η διαδρομή του χρήματος είχε ως εξής:

Πολίτες πραγματοποιούσαν δωρεές για την ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας

Αυτά τα χρήματα τα κατέθεταν σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς

Από εκεί μεταφέρονταν σε στοιχηματικές εταιρείες και τυχερά παίγνια

Μεγάλο μέρος από αυτά έγιναν ανάληψη σε μετρητά

Πηγή: skai.gr

