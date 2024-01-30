Εξεταστική για Τέμπη - Καποτόρτο: Οι όποιοι εκτροχιασμοί οφείλονται σε ευθύνη του ΟΣΕ

Οι όποιοι εκτροχιασμοί και αποκλίσεις τρένων που έχουν σημειωθεί οφείλονται σε ευθύνη του ιδιοκτήτη της υποδομής, δηλαδή του ΟΣΕ, είπε σήμερα, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train Μαουρίτσιο Καποτόρτο.

Σε ερώτηση του προέδρου της επιτροπής, Δ. Μαρκόπουλου για το εάν γνωρίζει να υπάρχουν στην εταιρεία άλλοι μηχανοδηγοί με εγκεφαλικά ή καρδιακά προβλήματα, ο κ. Καποτόρτο είπε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε παρόμοιες ή άλλες περιπτώσεις. «Είναι κάτι το οποίο μάθαμε κι εμείς μόλις προ εβδομάδας σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο μηχανοδηγό» επεσήμανε ο κ. Καποτόρτο και επανέλαβε ότι η ιατρική αξιολόγηση γίνεται από πιστοποιημένους γιατρούς και δεν είναι υποκειμενική αξιολόγηση της Hellenic Train.

«Οι πιστοποιημένοι γιατροί αξιολογούν αν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχει υποστεί ένας εργαζόμενος τον καθιστά ικανό ή μη ικανό να εξακολουθήσει, μετά από κάποιο διάστημα νοσηλείας, να ασκεί τα καθήκοντά του» πρόσθεσε. Επίσης, στην ερώτηση του κ. Μαρκόπουλου εάν ο ίδιος ή τα παιδιά του θα ταξίδευαν με έναν μηχανοδηγό με εγκεφαλικά, είπε ότι εάν ο μηχανοδηγός κριθεί ικανός, δεν έχουμε λόγο να έχουμε διαφορετική γνώμη. «Ασφαλώς (θα ταξίδευα)» είπε ο κ. Καποτόρτο.

Τη διαβίβαση της κατάθεσης του κ. Καποτόρτο στην εισαγγελία εφετών που διενεργεί την ανάκριση για το δυστύχημα, για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας, πρότεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης, αίτημα με το οποίο συμφώνησαν οι εκπρόσωποι και άλλων κομμάτων.

Εξοργιστική, προσβλητική και υποτιμητική για τη Βουλή και τα θύματα χαρακτήρισε την κατάθεση του κ. Καποτόρτο ο βουλευτής της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδης, σημειώνοντας ότι (ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train) δεν ζήτησε συγγνώμη, ενώ απέδωσε το δυστύχημα μόνο στον σταθμάρχη, αρνούμενος να αναφερθεί σε λάθη των μηχανοδηγών και στην ευθύνη της εταιρείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.