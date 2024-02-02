Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.
Συγκεκριμένα, πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα θα βρουν οι οδηγοί:
-στο Κηφισό
-στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, με 1,2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα
- στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου
-στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου
-στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και
- στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο φυλής προς Κόμβο Ηρακλείου
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.