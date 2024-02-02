Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Σχιστού

Αναλυτικά πού υπάρχουν αυτή την ώρα καθυστερήσεις

UPDATE: 09:18
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. 

Συγκεκριμένα, πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα θα βρουν οι οδηγοί:

-στο Κηφισό 
-στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, με 1,2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα 
- στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου

-στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου
-στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και
- στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο φυλής προς Κόμβο Ηρακλείου
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καθυστερήσεις κίνηση Κίνηση στους δρόμους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark