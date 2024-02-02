Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα θα βρουν οι οδηγοί:

-στο Κηφισό

-στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, με 1,2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα

- στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου

-στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου

- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου

-στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και

- στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο φυλής προς Κόμβο Ηρακλείου



Πηγή: skai.gr

