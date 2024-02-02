Λογαριασμός
Τραγωδία σε μοναστήρι στη Βοιωτία: Νεκρές δύο μοναχές από φωτιά σε κελί - Βίντεο

Η γερόντισσα του μοναστηριού βρέθηκε απανθρακωμένη, ενώ νεκρή προφανώς από αναθυμιάσεις βρέθηκε δίπλα της στον ίδιο χώρο και η αδερφή της

Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Υψηλάντη Αλιάρτου Βοιωτίας. Η γερόντισσα του μοναστηριού βρέθηκε απανθρακωμένη, ενώ νεκρή προφανώς από αναθυμιάσεις βρέθηκε δίπλα της στον ίδιο χώρο και η αδερφή της.

Οι δύο γυναίκες δεν είχαν δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες δυο ημέρες. Σύμφωνα με το tvstar.gr, πιστοί που επισκέπτονται την μόνη ανησύχησαν καθώς η ηγουμένη δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Ενημερωσαν στη συνέχεια το δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιών Γιώργο Αραπίτσα για την ανησυχία τους ο οποίος συνοδευόμενος από αστυνομικούς κατάφεραν να προσεγγίσουν το μοναστήρι που βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και αναγκάστηκαν να καλέσουν τεχνικό για να μπορέσουν να μπουν στο εσωτερικό του μοναστηριού.

Δυστυχώς αρχές και πιστοι βρεθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Η 77χρονη ηγουμένη και η μικρότερη αδελφή της που έπασχε από ανίατη ασθένεια βρέθηκαν νεκρές στο δωμάτιο και γύρω από τη σόμπα.

Τις τελευταίες ημέρες το μοναστήρι ήταν αποκλεισμένο λόγω του χιονιού. Η ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει ενημερωθεί κλιμάκιο της πόλης προστασίας για να παραλάβει τις σωρούς.

Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Αλιάρτου.

