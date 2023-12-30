Το κατώφλι του 4ου ανακριτή Θεσσαλονίκης αναμένεται να περάσει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ο 44χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού και τον τραυματισμό του επίσης 32 ετών κουμπάρου του, ύστερα από καβγά, τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 44χρονου κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ παραμένει υπό κράτηση μετά την απολογία του στον εισαγγελέα.

Τα κακουργήματα αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα (η δεύτερη για τον τραυματισμό του κουμπάρου και επιστήθιου φίλου του θανόντος), ενώ τα πλημμελήματα συνδέονται με την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και αφορούν το μαχαίρι παλάμης, με το οποίο τέλεσε το έγκλημα.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος εξέφρασε μέσω του συνηγόρου του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αστυνομικού, τονίζοντας ότι δεν ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο. Επικαλέστηκε, δε, μέθη λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και ψυχιατρικά προβλήματα που -όπως ισχυρίζεται- αντιμετωπίζει, για τα οποία φέρεται, μάλιστα, να λαμβάνει επίδομα από το νορβηγικό κράτος. Ως προς το ζήτημα της φερόμενης ψυχικής του ασθένειας ζήτησε από τον ανακριτή να διατάξει σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι προανακριτικά, ο Νορβηγός κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση, την οποία πυροδότησε συζήτηση όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στην πατρίδα του και τη χώρα μας. Ο δράστης αρχικά μαχαίρωσε τον 32χρονο κουμπάρο κι όταν πήγε να μεσολαβήσει ο αστυνομικός τού επιτέθηκε με το ίδιο μαχαίρι στον λαιμό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Για το μαχαίρι φέρεται να είπε ότι το κουβαλάει μαζί του για αυτοάμυνα.

Πηγή: skai.gr

