Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στη χώρα καθώς τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού SARS COV-2, καθώς και άλλων ιών του αναπνευστικού (γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός-RSV) με τους ειδικούς να κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου ενόψει της Πρωτοχρονιάς για περαιτέρω διασπορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό, καταγράφεται αύξηση της διασποράς ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 37%. Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 62 θάνατοι και 54 οι διασωληνωμένοι ασθενείς ενώ παράλληλα, ανιχνεύθηκαν 102 στελέχη JN.1 -υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που αναγνωρίστηκε από τον ΠΟΥ ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος.

Για το λόγο αυτό το απόγευμα της Παρασκευής ο ΕΟΔΥ προχώρησε στην ανακοίνωση συστάσεων, μεταξύ άλλων, για χρήση μασκών στα ΜΜΜ, τους κλειστούς χώρους και τα νοσοκομεία. Για τους ειδικούς η επιστροφή της μάσκας είναι επιβεβλημένη συνιστώντας να τη χρησιμοποιείται σε μέρη που υπάρχει συνωστισμός κυρίως από τις ευπαθείς ομάδες. Επίσης, υπάρχει ισχυρή σύσταση για εμβολισμό των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού φέτος είναι πολύ χαμηλά.

Έτσι μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, συστήνονται ισχυρά από τον ΕΟΔΥ τα ακόλουθα:



1. Είναι αναγκαίο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον Covid, καθώς και με το εμβόλιο της γρίπης, τα άτομα ηλικίας ανω των 60 ετών και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα – όπως συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

2. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούμε μάσκα προστασίας σε όλους χώρους υγειονομικών μονάδων (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και σε κλειστές Δομές που φιλοξενούν ευάλωτους πληθυσμούς.

3. Ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομαδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα), επί συμπτωμάτων, να αναζητούν έγκαιρα ιατρικές συμβουλές, με σκοπό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και άμεση χορήγηση θεραπείας.

4. Είναι απαραίτητο τα άτομα που διαβιούν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές ευάλωτου πληθυσμού να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να εμβολιάζονται κατά της γρίπης και του Covid με το επικαιροποιημένο εμβόλιο.

5. Επιπλέον, συστήνεται ισχυρά να τηρούνται από τον γενικό πληθυσμό τα μέτρα πρόληψης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού: υγιεινή των χεριών, συστηματικος αερισμός κλειστών χώρων, απομόνωση επί συμπτωμάτων, συνεχή χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους με συνωστισμό, περιορισμός επαφών με ευάλωτα άτομα και πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να επιτηρεί συστηματικά την πορεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού, η κορύφωση των οποίων αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, εντατικοποιείται η γονιδιοματική επιτήρηση των παραλλαγών των ιών που κυκλοφορούν στην κοινότητα.

«Παρακαλούμε θερμά τους πολίτες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε να αποφύγουμε σοβαρές περιπτώσεις νόσησης και να έχουμε απώλειες συνανθρώπων μας. Ειδικά, από τη στιγμή που έχουμε πλέον στη διάθεση μας αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, όπως τα εμβόλια και την αποτελεσματική θεραπεία, όπως η αντιική θεραπεία κατά του Covid, είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές» σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

