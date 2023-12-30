Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Σήμερα είναι των Αγίων Ανυσίου επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη, Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω, Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος.
Γιορτάζουν οι Ανύσιος, Ανυσία, Γεδεών, Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα.
Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:14
Σελήνη 17.9 ημερών
Πηγή: skai.gr
