Γεγονότα:

1944: Ο Ανδρέας Εμπειρίκος συλλαμβάνεται στο σπίτι του από την ΟΠΛΑ και περνά λαϊκό δικαστήριο στο Περιστέρι. Ο ΕΛΑΣ τον παίρνει όμηρο, αλλά κάπου στη Θήβα δραπετεύει. Επιστρέφει στην Αθήνα, ξυπόλητος, με πληγές και με κρυοπαγήματα στα πόδια, φοβερά εξαντλημένος.

1963: Με εισήγηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο.

1963: Χαράσσεται η Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Έξι τουρκοκυπριακοί θύλακοι στη μεγαλόννησο, μετά τις δικοινοτικές ταραχές.

1966: Εκδίδεται η απόφαση για τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο σωματική κάκωση - συνέργεια οι Σπύρος Γκοτζαμάνης (11 χρόνια), Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης (8,5 χρόνια) και για δατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα (ποινές κάτω του έτους).

1970: Ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του ζητά τη διάλυση των Beatles.

1975: Λήγει η Δίκη του Πολυτεχνείου. Ιωαννίδης, Βαρνάβας και Ντερτιλής καταδικάζονται σε ισόβια. 17 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, ανάμεσά τους και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 13 αθωώνονται.

Γεννήσεις



1865: Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, άγγλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1907 «για τη δύναμη της παρατήρησης, την πρωτοτυπία της φαντασίας, την αρρενωπότητα των ιδεών και το αξιοσημείωτο αφηγηματικό ταλέντο που χαρακτηρίζουν τις δημιουργίες αυτού του παγκοσμίου φήμης συγγραφέα. (Θαν. 18/1/1936)



1937: Γκόρντον Μπανκς, άγγλος τερματοφύλακας, από τους κορυφαίους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. (Θαν. 12/2/2019)

1957

Νίκος Πορτοκάλογλου

Νίκος Πορτοκάλογλου, έλληνας τραγουδοποιός.

Θάνατοι



1979: Ρίτσαρντ Ρότζερς, αμερικανός συνθέτης, μέλος του περίφημου συνθετικού ντουέτου Ρότζερς & Χάμερστιν που έγραψε ιστορία στο μιούζικαλ. (Γεν. 28/6/1902)

2003: Ανίτα Μούι, η επονομαζόμενη «Μαντόνα της Ασίας», κινέζα τραγουδίστρια της ποπ. (Γεν. 10/10/1963)

2006:Σαντάμ Χουσεΐν, δικτάτορας του Ιράκ από το 1979 έως το 2003, οπότε ανατράπηκε από τους Αμερικανούς. (Γεν. 28/4/1937)

