Στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό του Καλλιόπη Λήμνου, έγινε η κηδεία του Νίκου Ρόκκου, του αδελφού του Στέλιου Ρόκκου που έχασε τη ζωή του ενώ είχε πάει για ψαροτούφεκο.

Στο χωριό επικρατούσε νεκρική σιγή και βουβός πόνος ενώ τα στεφάνια είχαν αρχίσει να φτάνουν στην εκκλησία από νωρίς.

Ο Στέλιος Ρόκκος έφτασε συντετριμμένος στην εκκλησία μαζί με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο του Νίκο.

Σύμφωνα με το limnosreport, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του παραμένουν σοκαρισμένοι από τον άδικο χαμό του.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ετοίμαζε μια γιορτή στο χωριό τους αφού είχε εκλεχθεί. Είχε πάει για ψαροντούφεκο για να βγάλει χταπόδια προκειμένου να κεράσει τους συγχωριανούς του.



