Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις - Υψηλές προσδοκίες από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών

Υψηλές προσδοκίες του εμπορικού κόσμου από τις χειμερινές εκπτώσεις επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, ενόψει της έναρξης της εκπτωτικής περιόδου. Παράλληλα εφιστά την προσοχή των εμπόρων για τη σωστή - σύμφωνα με τη νομοθεσία - παρουσίαση των μειώσεων στις τιμές.

«Η χειμερινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα και οι εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας περιμένουν πολλά από αυτήν», τονίζει ο κ. Καφούνης και προσθέτει: «Είναι η περίοδος όπου πρέπει να αδειάσουν τα ράφια από τα εμπορεύματα της προηγούμενης περιόδου ώστε να γεμίσουν με νέα, ανοιξιάτικα. Για αυτό και διαχρονικά οι καταναλωτές γνωρίζουν καλά, ότι τώρα είναι η στιγμή που θα βρουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις ώστε να καλύψουν ανάγκες που, είτε λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος, είτε λόγω των -δυστυχώς- ανατιμημένων προϊόντων, δεν το έκαναν. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες τούτη την εκπτωτική περίοδο και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπωθούν όπως πάντα στην μεγάλη έρευνα του ΕΣΑ στο τέλος της περιόδου, θα είναι καλά για όλους.

Επίσης, με αφορμή τον νέο Νόμο περί Μείωσης Τιμών θα ήθελα να ενημερώσω τους εμπόρους όλης της χώρας, ότι έχουμε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Ανάπτυξης και εντός της εβδομάδος αναμένεται η τροποποίηση εφαρμογής της προοδευτικής μείωσης τιμών χωρίς διακοπές, που είχε χρονικό όριο τις 30 ημέρες και η οποία θα προσπαθήσουμε να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί το σύνολο της εκπτωτικής περιόδου».

Υπενθυμίζεται ότι ότι οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και λήγουν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, ενώ τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου 2024, με προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας, 11:00 - 18:00.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5039/2023, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως ανακοίνωση μείωσης τιμής, σύμφωνα με το κεφ. 2 παρ. 8 του νέου Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ΥΑ 35935/13-4-2023), είναι κάθε ανακοίνωση του επιχειρηματία ότι έχει μειώσει την τιμή για ένα προϊόν με την εξής μορφή:

- Είτε ποσοστού (%), π.χ. «20% έκπτωση».

- Είτε συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

- Είτε αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ 100 ευρώ».

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν το νόμο επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ

