Tραγωδία στη Λήμνο. Ψαράς βρέθηκε νεκρός στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, πρόκειται για τον αδερφό του τραγουδιστή Στέλιου Ρόκκου.

Λόγω του τραγικού συμβάντος δεν θα λειτουργήσει το κέντρο διασκέδασης Barbarella στη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η επιχείρηση αναφέρει: Στη δύσκολη αυτή στιγμή όλοι εμείς στο Barbarella βρισκόμαστε δίπλα στον Στέλιο Ρόκκο.

Η τελευταία ανάρτηση του Νίκου Ρόκκου

Η τελευταία ανάρτηση του Νίκου Ρόκκου στα social media, είχε γίνει τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, όταν είχε δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες της βάρκας του, «Άγιος Γεώργιος», την οποία ετοίμαζε να ρίξει στο νερό για να βγει για ψάρεμα, ενώ στη λεζάντα είχε γράψει: «Έτοιμος».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μύρινας, ότι 50χρονος ημεδαπός, είχε μεταβεί για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας στην περιοχή όρμου Κέρου ν. Λήμνου και έκτοτε αγνοείτο.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο (02) περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, καθώς και από επτά ιδιωτικά σκάφη. Ο 50χρονος, εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη στην παραλία “ΑΜΝΙΟΥ” (Αϊ Γιώργη Παναγίας Λήμνου).

Η σορός ανασύρθηκε με τη συνδρομή του ΕΡ/ΚΟΥ σκάφους “ΕΙΡΗΝΗ” Τ.Μ. 40 και διακομίσθηκε στο Γ.Ν.Κ.Υ. Λήμνου.

Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό του Μούνδρου.

