Νέο τοπίο στις κινητοποιήσεις μετά τα επεισόδια στην Κρήτη

Της Δώρας Αντωνίου

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό που από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων ειπώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης πως δεν πρόκειται να επιτραπεί ο αποκλεισμός ζωτικής σημασίας υποδομών, όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα τελωνεία κ.λπ., και ότι οι υπαίτιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρή ποινική μεταχείριση, εστάλη και χθες, μετά από τα σοβαρά επεισόδια στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου της Κρήτης.

Από την αστυνομία ταυτοποιήθηκαν οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων και όπως έγινε γνωστό βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που το κλίμα που μεταδίδεται από διάφορες περιοχές της χώρας είναι πως υπάρχει προσανατολισμός για ενίσχυση των μπλόκων και για πιο «δυναμικές» κινητοποιήσεις. Ενώπιον μιας τέτοιας προοπτικής, που θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε όσα ήδη έχουν προκληθεί από τις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις, δίνεται το μήνυμα ότι τα περιθώρια ανοχής είναι συγκεκριμένα και ότι υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» την οποία όσοι ξεπεράσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιπτώσεις και με όσα προβλέπει ο νόμος.

Από την πλευρά της κυβέρνησης και χθες υπήρξε πρόσκληση προς τους αγρότες για διάλογο. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι η πόρτα του, όπως και η πόρτα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και εκείνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτή για διάλογο. Διεμήνυσε, όμως, ότι «θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς». Έθεσε, δε, τα περιθώρια εντός των οποίων η κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί: «Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε».

Είναι σαφές, πάντως, ότι όσα συνέβησαν χθες στην Κρήτη αποτελούν ένα κομβικό σημείο στις κινητοποιήσεις, που προσλαμβάνουν πλέον διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η προοπτική εξάπλωσης «δυναμικών» κινητοποιήσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας δεν διαμορφώνει αισιόδοξη προοπτική. Στην κυβέρνηση προσδοκούν ότι το μήνυμα αυστηρής ποινικής αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκύψει μια εξαιρετικά απαιτητική στη διαχείρισή της κατάσταση.

Το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων επιβεβαίωσε την απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Εμμέσως πλην σαφώς, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες άφησαν αιχμές για τη διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων από τις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, απορρίπτοντας λογικές «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά».

Με το κλίμα στο μέτωπο των μπλόκων να βαραίνει, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. θα πραγματοποιηθεί μεν, αλλά θα γίνει το πρωί της Παρασκευής πριν από την έναρξη της συζήτησης του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται το ενδεχόμενο η συζήτηση να ξεστρατίσει σε άλλα θέματα, πέραν του Προϋπολογισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.