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Κιμ Γιονγκ... Τραμπ, διαιτητές μπέιζμπολ, όπλα, άδειες θέσεις: Το AI βίντεο για το Μουντιάλ - Βίντεο

…. Που για πολλούς δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα - Δείτε το ευφάνταστο AI βίντεο

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Mundial

«Κιμ Γιονγκ Τραμπ» στην τελετή έναρξης, διαιτητές μπέιζμπολ διώχνουν τους… συμβατικούς, παλαιστές του κατς κάνουν κουμάντο, όπλα παντού, άδειες κερκίδες.


Το σατιρικό AI βίντεο για το φετινό Μουντιάλ, που διεξάγεται κυρίως στις ΗΠΑ και δευτερευόντως σε Μεξικό και Καναδά, για πολλούς δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, και πολλοί μιλούν για επερχόμενη κοινή αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ και του «στενού φίλου του» πρόεδρου της FIFA Τζιανί Ινφαντίνο. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να περάσει, κυρίως στο εσωτερική κοινή γνώμη το «μεγαλείο» του κινήματος MAGA (Make America Great Again), κι ας τον παρομοιάζουν με τον απολυταρχικό ηγέτη της Βόρειας Κορέας...

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Mundial 2026 Ντόναλντ Τραμπ τεχνητή νοημοσύνη
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