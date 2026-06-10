Βανς: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να κλείσει την επόμενη εβδομάδα ή και σε μήνες

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για μια ακόμη φορά την εκτίμηση ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται «πολύ κοντά» σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα αντιμετωπίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας «μακροπρόθεσμα», αλλά πρόσθεσε ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα ή σε μήνες από τώρα.

«Αυτήν τη στιγμή, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε θέση να πετύχουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή οικονομικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και που πραγματικά θα αντιμετωπίζει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος, αλλά μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε τα παιδιά μου να μπορούν να πουν όταν ενηλικιωθούν: “Το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο”», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στην εκπομπή «CBS Sunday Morning» που θα μεταδοθεί την Κυριακή.

«Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αλλά έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να την κάνουμε», πρόσθεσε.

Ο Βανς τόνισε ότι η συμφωνία θα μπορούσε «αναμφισβήτητα» να κλείσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Νομίζω ότι θα γνωρίζουμε πολλά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», τόνισε και πρόσθεσε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα μπορούσε επίσης να κλείσει και σε μήνες από τώρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία συντομότερα, λέγοντας νωρίς την Τρίτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονταν στην «τελική ευθεία», και μια συμφωνία είναι πιθανή σε «δύο ή τρεις ημέρες». Αργότερα, ωστόσο, δήλωσε ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν το ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού που συνετρίβη κοντά στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα και δεσμεύθηκε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν.

Τα δύο μέλη του πληρώματος του Apache διασώθηκαν από θαλάσσιο drone, στην πρώτη τέτοια επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο αμερικανικός στρατός, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CBS News, προσθέτοντας ότι κανείς από τους δύο δεν τραυματίστηκε.

Ο Βανς σημείωσε ακόμη πως δεν πιστεύει ότι οι Ιρανοί παρατείνουν επίτηδες τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Τραμπ.

«Και πάλι, νομίζω ότι το σύστημά τους χρειάζεται πολύ χρόνο για να καταλήξει σε συναίνεση. Ακούω πάντα ανθρώπους να με ρωτούν: “Εμπιστεύεστε τους Ιρανούς;” Και αυτό που έχει πει ο πρόεδρος είναι: “Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Αυτό που εμπιστεύομαι είναι η δική μου ικανότητα να διαπραγματεύομαι. Εμπιστεύομαι την ικανότητα της κυβέρνησής μας να διαπραγματεύεται και εμπιστεύομαι τις διατάξεις επιβολής που θα θέσουμε σε εφαρμογή”», πρόσθεσε ο Βανς.

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Πηγή: skai.gr

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