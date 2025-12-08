Λογαριασμός
Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. στα Καλύβια Αττικής για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο, που πιθανότατα πρόκειται για αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό

UPDATE: 22:45
Καλύβια: Eκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από ενημέρωση για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ρήγα Φεραίου, στα Καλύβια Αττικής.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν κάτω από αυτοκίνητο μια νάιλον σακούλα δεμένη με τάιραπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ πρόκειται πιθανότατα για αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό. Τα υπολείμματα έχουν μεταφερθεί εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται.

Πηγή: skai.gr

