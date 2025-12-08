Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από ενημέρωση για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ρήγα Φεραίου, στα Καλύβια Αττικής.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν κάτω από αυτοκίνητο μια νάιλον σακούλα δεμένη με τάιραπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ πρόκειται πιθανότατα για αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό. Τα υπολείμματα έχουν μεταφερθεί εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.