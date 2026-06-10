Machine Gun Kelly: Η τρομακτική παρενέργεια από το τατουάζ που καλύπτει το σώμα του

Ο Machine Gun Kelly αποκάλυψε τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, μετά το τεράστιο μαύρο τατουάζ που καλύπτει σχεδόν όλο το πάνω μέρος του σώματός του. Ο 36χρονος τραγουδιστής και ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κόλσον Μπέικερ, είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το εντυπωσιακό νέο του τατουάζ τον Φεβρουάριο του 2024, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στο Instagram και γράφοντας πως το έκανε «μόνο για πνευματικούς λόγους».

Το τατουάζ καλύπτει μεγάλο μέρος του στήθους, των ώμων και των χεριών του με μαύρο μελάνι, αφήνοντας ορατά ορισμένα σημεία από τα παλαιότερα σχέδιά του, καθώς και έναν σταυρό στο κέντρο του στήθους του.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του, η tattoo artist που ανέλαβε τη διαδικασία τον είχε προειδοποιήσει πως για να ολοκληρωθεί σωστά το αποτέλεσμα θα χρειαζόταν περίπου δύο χρόνια. Εκείνος, ωστόσο, αποφάσισε να το κάνει μέσα σε μόλις δύο μήνες, κάτι που είχε σοβαρές συνέπειες.

«Μετά την πρώτη εβδομάδα, φτάσαμε στους λεμφαδένες γύρω από τις μασχάλες και τους ώμους και αρρώστησα πολύ. Το δέρμα μου άρχισε να κιτρινίζει. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σταμάτησα να μπορώ να κουνήσω ορισμένα σημεία από το πάνω μέρος του σώματός μου», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, ο Machine Gun Kelly ανέφερε πως βγήκε από αυτή την εμπειρία «εξαιρετικά εμπνευσμένος», όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για όσα κατάφερε να αντέξει.

Ο ίδιος εξήγησε πως ένιωθε την ανάγκη για μια αλλαγή που δεν θα περιοριζόταν μόνο στη μουσική του. «Έψαχνα μια αλλαγή που δεν θα ήταν απλώς στον ήχο. Έπρεπε να είναι κάτι σωματικό», ανέφερε, συνδέοντας τη μεταμόρφωσή του με τη νέα δημιουργική φάση στην οποία βρισκόταν.

Machine Gun Kelly shared he got “really sick” after getting blackout ink across his chest and arms in 2024: “I stopped being able to move certain parts of my upper body.” https://t.co/rM4BeLBNh2 pic.twitter.com/ajdd7Rli0P — E! News (@enews) June 10, 2026

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως όταν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη μετά τη διαδικασία, δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Όπως είπε, στα παλιά του τατουάζ έβλεπε πλέον μοτίβα που του θύμιζαν δύσκολες περιόδους, ουσίες, σκοτεινές σκέψεις αλλά και αντιφάσεις της ζωής του. Ο Machine Gun Kelly, ο οποίος απέκτησε τον Μάρτιο του 2025 την κόρη του, Σάγκα, με τη Μέγκαν Φοξ, φαίνεται πως αντιμετωπίζει πλέον αυτή την ακραία αλλαγή ως ένα προσωπικό και καλλιτεχνικό σημείο επανεκκίνησης.

Πηγή: skai.gr

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