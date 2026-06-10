Charli xcx: Ανακοίνωσε περιοδεία με τίτλο «Music, Fashion, Film» στη Βόρεια Αμερική

Η Charli xcx ανακοίνωσε επίσημα την επερχόμενη περιοδεία της με τίτλο «Music, Fashion, Film» σε όλη τη Βόρεια Αμερική, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Με την υποστήριξη της Live Nation, η περιοδεία θα αρχίσει μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της, «Music, Fashion, Film», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου και θα περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα «SS26» και «Rock Music».

Οι επερχόμενες συναυλίες της Αγγλίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού της ποπ μουσικής θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στο Barclays Center του Μπρούκλιν και στο Kia Forum του Λος Άντζελες. Η Αμερικανίδα καλλιτέχνης με ρευστό μουσικό στυλ, Underscores, έχει επίσης δεσμευτεί να συμμετάσχει με την Charli xcx ως ειδική καλεσμένη σε όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδείας.

Επιπλέον, η Charli xcx παρουσιάζει τη νέα πρωτοβουλία "Angel Tickets" για να κάνει την περιοδεία εύκολα προσβάσιμη. Ένας περιορισμένος αριθμός των εισιτηρίων για τις συναυλίες θα πωλείται τον Αύγουστο στην τιμή των 20 δολαρίων για τυχαίες θέσεις εντός των σταδίων.

Θα υπάρξει επίσης περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς για τις πρώτες πέντε σειρές κάθε αρένας. Το 50% των καθαρών εσόδων που θα προκύψουν από αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις θα δωρηθεί απευθείας στο Κέντρο Δικαιωμάτων των Τρανς.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ της Charli xcx το οποίο αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει τους Τζον Κέιλ, Μαρκ Τζέικομπς και Μάρτιν Σκορσέζε να εκπροσωπούν κάθε πτυχή του τίτλου του Μουσική, Μόδα και Κινηματογράφο.

Πηγή: skai.gr

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