Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2026 – Ψηφίζεται στις 17 Δεκεμβρίου

Για έναν προϋπολογισμό «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό» έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τα κυβερνητικά έδρανα κατά την καθιερωμένη «τελετή» παράδοσής του στην Ολομέλεια, προμηνύοντας το τέλος της εποχής του «USB».

«Ο οικονομικός προϋπολογισμός του 2026 υποβάλλεται φέτος για πρώτη φορά και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB καταργείται», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, παραδίδοντας το «πατροπαράδοτο στικάκι» στο Πρόεδρο της Βουλής.

Παραλαμβάνοντάς το ο Νικήτας Κακλαμάνης, γνωστοποίησε ότι η συζήτησή του στην Ολομέλεια θα αρχίσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία έως τα μεσάνυχτα, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αυτή θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Πιερρακάκη:

«Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή να καταθέσω στο Σώμα τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 και την Εισηγητική του Έκθεση.

Καταθέτω, επίσης, έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να ορισθούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026.

Τέλος, ενημερώνω το Σώμα ότι επιπλέον κατατίθεται ο Απoλoγισμός και o Γενικός Ισoλoγισμός τoυ Kράτoυς οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να προσθέσω δύο σημεία: Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού. Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι, ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός.

Και δεύτερον μία τεχνική λεπτομέρεια: πέρα από το καθιερωμένο USB stick, o Προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB stick καταργείται. Σας ευχαριστώ».

