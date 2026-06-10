Διπλό φονικό στο Αίγιο -Δημογλίδου: Ο 65χρονος έχει πέσει σε αρκετές αντιφάσεις -Στον Εισαγγελέα σήμερα για τα όπλα

Το κουβάρι του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αρχές, καθώς αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα.

Οι αστυνομικοί, μπαίνοντας στο μοιραίο σπίτι του φονικού αντίκρισαν δολοφονημένη την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της ενώ ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, προσήχθη ως βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα.

Ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και ότι όταν ξύπνησε τους βρήκε δολοφονημένους. Μετά την προσαγωγή του ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, επικαλούμενος αδιαθεσία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 65χρονος προσήχθη χθες, καθώς εντοπίστηκε οπλισμός εντός του σπιτιού και σήμερα Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για παράβαση του νόμου περί όπλων.

«Κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, για το οποίο θα συλληφθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για αυτό το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, όμως θα πρέπει να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι ο 65χρονος φέρει τραύματα, τα οποία δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει και εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

«Από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σοροί, προκύπτει για τους αστυνομικούς, ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη γυναίκα. Ο 26χρονος έχει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, φέρει και τραύματα από μαχαίρι. Αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως αρκετά αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι αντιστάθηκε στο δολοφόνο», ανέφερε επίσης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κα Δημογλίδου, οι σοροί βρέθηκαν περίπου έξι ώρες μετά το έγκλημα, προσθέτοντας ωστόσο ότι ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η ώρα θανάτου τους.

Όπως σημείωσε η ίδια, ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα εργαστηριακά.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο έλεγχος για αποτυπώματα και γενετικό υλικό θα δώσει απαντήσεις για το αν ο βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός. Ενώ στην αρχή των ερωτήσεων από αστυνομικούς ο άνδρας είπε ότι κοιμόταν και δεν πήρε χαμπάρι, μετά είπε «πήγα στο δωμάτιο να την ξυπνήσω γιατί είχε η άτυχη 43χρονη ραντεβού με γιατρό».

Επίσης υπάρχει και η μπλούζα του η οποία ήταν φρεσκοπλυμένη και είχε ένα λεκέ. Πιθανότατα να είναι λεκές από αίμα. Εξετάζεται και αυτό το στοιχείο στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως και το αεροβόλο όπλο αλλά και το μαχαίρι που βρέθηκε χωμένο μέσα στη γλάστρα, στον αύλιο χώρο του σπιτιού.

Προκύπτει επίσης ότι η γυναίκα είχε πολλές μαχαιριές και μάλιστα αμυντικές μαχαιριές, καθώς είχε βάζει το χέρι της μπροστά.

Το βασικό σενάριο είναι ότι τσακώθηκε ο 65χρονος με τον γιο, μπήκε πιθανότατα η μάνα στη μέση να τους χωρίσει, χτυπήθηκε με μαχαιριές γιατί ο γιος έχει και σφαίρα στο κεφάλι από αεροβόλο. Εκτός από τις μαχαιριές, βρήκαν και μια σφαίρα στο κεφάλι του γιου. Οπότε έγινε συμπλοκή. Επίσης οι αστυνομικοί όταν μπήκαν μέσα είδαν ανάστατο το δωμάτιο, είχαν πέσει λάπτοπ κάτω στο έδαφος και είχαν αναποδογυρίσει καρέκλες. Υπήρξαν δηλαδή σημεία πάλης και μέσα στο δωμάτιο.

Πηγή: skai.gr

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