Του Στέφανου Νικολαΐδη

Στην Τρίπολη μεταβαίνει σήμερα, 10 Ιουνίου, η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην Τρίπολη στις 27 Απριλίου, κατά την οποία οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον διάλογο για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ως κράτη με αντικείμενες ακτές και με αποκλειστική βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η συνέχεια των επαφών που ξεκίνησαν στην Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Αθήνα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Al Taher Salem Al Baour.

Τότε είχε πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνάντηση των τεχνικών επιτροπών, ανοίγοντας έναν δίαυλο επικοινωνίας που είχε παραμείνει ουσιαστικά παγωμένος τα προηγούμενα χρόνια.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει σταθερά να διατηρηθεί αυτή η διαδικασία, θεωρώντας ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο κρατών αποτελεί τον μόνο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη και διεθνώς αποδεκτή λύση.

Η προτεραιότητα της Αθήνας

Για την Αθήνα, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Η ελληνική θέση παραμένει αμετάβλητη ότι κάθε συζήτηση για θαλάσσιες ζώνες οφείλει να στηρίζεται στις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και στις αρχές που διέπουν τις σχέσεις κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική διπλωματία επενδύει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με τη λιβυκή πλευρά, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική συμφωνία οριοθέτησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες δεν αναμένεται να οδηγήσουν άμεσα σε οριστικές αποφάσεις. Ωστόσο, θεωρούν ότι η ίδια η συνέχιση της διαδικασίας συνιστά θετική εξέλιξη, καθώς διατηρεί ενεργό το πλαίσιο διαλόγου και επιτρέπει στις δύο πλευρές να εξετάζουν συστηματικά τα ζητήματα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες ζώνες.

Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η πρόοδος, ακόμη και αν είναι σταδιακή, ενισχύει τη θέση ότι οι διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου και στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές.

Η σημερινή συνάντηση στην Τρίπολη αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι δύο πλευρές θα μπορέσουν τους επόμενους μήνες να διαμορφώσουν ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: skai.gr

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