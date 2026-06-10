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Περνούν τα χρόνια... Ο Μέσι έφτασε να παίζει με γιο πρώην συμπαίκτη του - Δείτε βίντεο

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος και ο Λιονέλ Μέσι το κατάλαβε και στο φιλικό της Αργεντινής με την Ισλανδία, όταν τον πλησίασε ένας αντίπαλος να του μιλήσει…

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Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του νικηφόρου φιλικού της Αργεντινής απέναντι στην Ισλανδία στην Αλαμπάμα, αλλά στο φινάλε του ματς, γνώρισε ένα παιδί που τον έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο.

Ο γιος του Έιντουρ Γκούντγιονσεν, με τον οποίο ο GOAT ήταν συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα, πήγε να συστηθεί στον Αργεντινό σταρ κι εκείνος εντυπωσιάστηκε και ήθελε να μάθει περισσότερα για εκείνον!

Οι δυο τους συζήτησαν και ο Μέσι έδειξε ιδιαίτερη χαρά που γνώρισε τον νυν Ισλανδό διεθνή κι ας αντιλήφθηκε πως οι γενιές αλλάζουν…

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Λιονέλ Μέσι
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