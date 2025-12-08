Πρόεδρος κτηνοτρόφων Χανίων: «Δεν φεύγουμε από το αεροδρόμιο αν δεν βρεθεί λύση»

Ο πρόεδρος του συλλόγου κτηνοτρόφων Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, δήλωσε νωρίτερα από το αεροδρόμιο Χανίων, πως οι αγρότες δεν σκοπεύουν να φύγουν, θα διανυκτερεύουν εκεί μέχρι να πάρουν την απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή, για τη συνάντηση που επιθυμούν να γίνει και την κουβέντα γύρω από τις αποζημιώσεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω επιδοτήσεων

«Έχουμε πάρει μία απόφαση μέσω της Γενικής Συνέλευσης και ζητάμε από τον κύριο Καλογερή να καλέσει τους βουλευτές της κυβέρνησης του Νομού Χανίων σε σύσκεψη με το προεδρείο των κτηνοτρόφων για να πάρουν μία θέση και να δώσουν μία άμεση λύση στο πρόβλημά μας. Εμείς δεν φεύγουμε από εδώ, αν δεν πάρουμε αυτή την απάντηση, είτε έτσι, είτε αλλιώς.

Οι μεγάλοι κτηνοτρόφοι έχουν πάρει το 10-20% της επιδότησης ως προκαταβολή και θα πάρουν άλλο τόσο. Στο σύνολο δεν θα πάρουν ούτε το 40% της γενικής επιδότησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Μέχρι τότε, δεν φεύγουμε από το αεροδρόμιο», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

