Σίντνεϊ Σουίνι: Θα άνοιγε λογαριασμό στο OnlyFans; - Η απάντησή της για το «Euphoria»

Η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για την πολυσυζητημένη ιστορία της Κάσι Χάουαρντ στην τρίτη σεζόν του «Euphoria», ξεκαθαρίζοντας αν η ίδια θα έκανε ποτέ τις ίδιες επιλογές με τον χαρακτήρα που υποδύεται.

Στη νέα σεζόν της σειράς, η Κάσι στρέφεται στο OnlyFans, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μερίδα τηλεθεατών, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις σκηνές της προκλητικές και προσβλητικές. Η 28χρονη ηθοποιός, ωστόσο, τόνισε πως άλλο είναι η προσωπική της στάση και άλλο η δουλειά της ως ηθοποιού.

Μιλώντας για τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον, η Σίντνεϊ Σουίνι ανέφερε πως είχε διαβάσει όλα τα σχετικά σημεία του σεναρίου και πως συζήτησαν αναλυτικά την κατεύθυνση που θα έπαιρνε η Κάσι. Όπως είπε, δεν συμφωνεί απαραίτητα με τις αποφάσεις του χαρακτήρα της και δεν θα έκανε προσωπικά τις ίδιες επιλογές, όμως η δουλειά της είναι να υπηρετεί τον ρόλο.

Η ίδια εξήγησε πως η Κάσι είχε από την αρχή μια βαθιά ανάγκη να την αγαπούν και να την επιβεβαιώνουν οι άλλοι. Σύμφωνα με τη Σίντνεϊ Σουίνι, αυτή η ανάγκη είναι που οδηγεί τον χαρακτήρα της στις ακραίες αποφάσεις της τρίτης σεζόν.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τις τολμηρές σκηνές της σειράς, με αρκετούς να κατηγορούν το «Euphoria» για υπερβολική σεξουαλικοποίηση της Κάσι. Ο Σαμ Λέβινσον, πάντως, υπερασπίστηκε τη Σίντνεϊ Σουίνι, χαρακτηρίζοντάς την «ατρόμητη» και απόλυτα επαγγελματία.

Η ηθοποιός, από την πλευρά της, έδωσε τη δική της απάντηση και μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Λέγεται… υποκριτική», θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως οι σκηνές της δεν αντικατοπτρίζουν την προσωπική της ζωή, αλλά την πορεία ενός φανταστικού χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

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