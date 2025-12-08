Ταυτοποίηθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετέχοντες στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου όπου αγρότες συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρεται να είναι αντιμέτωπα με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί και όσοι έσπασαν περίφραξη αεροδρομίου και περιπολικά.

Από τις συγκρούσεις φέρεται να τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλους 7.

Χανιά: Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο "Ι. Δασκαλογιάννης"

Σημειώνεται πως αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «...δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «...ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο.

Στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μπήκαν αγροτοκτηνοτρόφοι

Στην πίστα του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» κατάφεραν να μπουν αγροτοκτηνοτρόφοι που από νωρίς το πρωί, πραγματοποιούν και στο Ηράκλειο κινητοποιήσεις.

Ως συνέπεια της παρουσίας των διαμαρτυρόμενων στην πίστα, είναι το κλείσιμο του Αεροδρομίου, στο οποίο από τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας (8-12-2025) δεν εκτελούνται πτήσεις.

Νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια με πετροπόλεμο και ρίψη χημικών.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και σε τμήματα του ΒΟΑΚ και σε τμήματα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές όπως της Νέας Αλικαρνασού, του Κατσαμπά, του Πόρου και μέχρι το κέντρο της πόλης. Επίσης, προκειμένου να ταξιδέψουν αεροπορικώς, οι επιβάτες από τα σημεία που έχει στηθεί το μπλόκο και έχουν παραταχθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, περνούν μόνο πεζοί και κουβαλώντας στα χέρια, τις βαλίτσες τους.

Όπως έγινε γνωστό από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του Βορείου Οδικού 'Αξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής: Για την κατεύθυνση από 'Αγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηράκλειο. Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς 'Αγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-ΒΟΑΚ-Αγ. Νικόλαο.

