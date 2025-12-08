Επεισόδια σημειώθηκαν στον δρόμο προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε ρίψη χημικών, προσπαθώντας να απωθήσει τους αγρότες που επιχειρούν να φτάσουν στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι αγρότες του Ηρακλείου και του Λασιθίου, που ξεκίνησαν νωρίτερα από το Παγκρήτιο Στάδιο με προορισμό τον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, απάντησαν με πετροπόλεμο.

Στην πορεία τους προς το αεροδρόμιο έφτασαν σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από την είσοδο, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με οδοφράγματα τα οποία παρέσυραν με τα τρακτέρ τους. Στη συνέχεια η πορεία τους ανακόπηκε από αστυνομικό φραγμό. Ακολούθησε η ρίψη χημικών και η απάντηση των αγροτών με πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ Χάρης Λεοντάκης, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή έχει γίνει αποπνικτική.

Στο σημείο επικρατεί «κλεφτοπόλεμος» με τους αγρότες να επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών, και οι αγρότες να απαντούν πετώντας πέτρες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σε επικοινωνία της αστυνομίας με αντιπροσωπεία των αγροτών, οι αγρότες ζήτησαν να υποχωρήσει η αστυνομία για φτάσουν μέχρι την είσοδο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, όπως μετέδωσε νωρίτερα ο Χάρης Λεοντάκης.

Οι αγρότες Ηρακλείου εμφανίζονται αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις επ' αόριστον, λέγοντας θα σκοπεύουν να μείνουν στα μπλόκα ακόμη και μέχρι τα Χριστούγεννα και για όσο χρειαστεί, καθώς περιμένουν απαντήσεις στα αιτήματά τους, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

«Δεν θέλουμε να κλείσουμε δρόμους ούτε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να αρθεί η μεγάλη αδικία για το νησί μας» δήλωσε μέσω του Cretalive ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Επεισόδια και στα Χανιά

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι Χανίων συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Σούδας στις 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» με στόχο τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του.

Ωστόσο, η αστυνομία, με κλούβα και παρουσία ΜΑΤ απέκλεισαν την Ε.Ο. Αεροδρομίου Σούδας, τον δρόμο προς αεροδρόμιο μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η πρόσβαση στον αερολιμένα από το Καμπάνι.

Κατά την άφιξη των αγροτών προς το αεροδρόμιο, έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με την αστυνομία, οι οποίες ωστόσο έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα σύντομα να ξεκινήσουν επεισόδια με την αστυνομία να ρίχνει χημικά και τους αγρότες να απαντούν με πετροπόλεμο.

