Αμετακίνητοι οι αγρότες: Ο «χάρτης» με τα μπλόκα

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία.

Στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αναμένεται να κρατήσουν κλειστές ως τις 7 το απόγευμα και τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ παραμένουν τα μπλόκα σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Ε65 αλλά και στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης.

Αποχώρησαν οι διαμαρτυρόμενοι από την πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης»

Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και σε τμήματα του ΒΟΑΚ και σε τμήματα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές όπως της Νέας Αλικαρνασού, του Κατσαμπά, του Πόρου και μέχρι το κέντρο της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του Βορείου Οδικού 'Αξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής: Για την κατεύθυνση από 'Αγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηράκλειο. Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς 'Αγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-ΒΟΑΚ-Αγ. Νικόλαο.

Χανιά: Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο "Ι. Δασκαλογιάννης"

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «...δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Το απόγευμα ισχυρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «...ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο.

Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα. Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην αχαϊκή πρωτεύουσα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Απέκλεισαν για μια ώρα τον Μπράλο

Στην Αθηνών - Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους. Αναμένεται να γίνει η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στήνεται αύριο στη Νικήτη το πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στη Χαλκιδική

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, πρόκειται να στηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευσή τους.

Στο σημείο θα συγκεντρωθούν μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από περιοχές όπως αυτές της Ορμύλιας, Νικήτης και Συκιάς. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Κασσανδρινός, μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Επαγγελματιών Χαλκιδικής, που αριθμεί 400 μέλη, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κτίρια της Νομαρχίας και ενδεχομένως στις εφορίες.

«Με τις κινητοποιήσεις μας, τόνισε, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να διεκδικήσουμε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα».

Σταθερά στα μπλόκα οι παραγωγοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει παραμένουν οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προχωρώντας κανονικά, και σε συντονισμό μεταξύ τους, στο πρόγραμμα των αποκλεισμών στα κομβικά σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί. Οι συνεχείς συνελεύσεις στα κατά τόπους μπλόκα διαμορφώνουν τον ρυθμό της κλιμάκωσης, ενώ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια - Δερβένι - Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Μπλόκο έχει καταγραφεί και στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Πηγή: skai.gr

