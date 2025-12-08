Ηράκλειο: Έκλεισαν και πάλι το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» οι αγρότες

Κλειστό είναι εκ νέου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 της Δευτέρας και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα. Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι. Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.

Νωρίτερα, γύρω στις 20:00 της Δευτέρας, αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ αυτή τη φορά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Πλησίασαν τις εισόδους του αερολιμένα όσο τους επέτρεψαν τα ΜΑΤ, αλλά εκεί συνάντησαν το «στοπ» της κλούβας.

