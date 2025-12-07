Κ. Καραμανλής: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους»

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του ομίλου εταιριών ΣΕΚΕ, επισήμανε ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή» και αναφέρθηκε στη θετική αναπτυξιακή πορεία της ΣΕΚΕ, που, όπως είπε, πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία.

Ο κ. Καραμανλής μίλησε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο δημοτικό θέατρο Ξάνθης και σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Με την σημερινή δυναμική παρουσία μας επαναβεβαιώνουμε την πίστη μας στην συνεταιριστική ιδέα.

Αποδεικνύουμε με πράξεις τον σεβασμό μας στον αξιακό μας κώδικα, που μας καθιστά πρότυπο συλλογικής οργάνωσης παραγωγών.

Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας, ως μιας από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πέρα από τους οικονομικούς της στόχους, υιοθετεί ως προτεραιότητά της και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Παράγουμε και δρούμε στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς, της ιδιωτικής οικονομίας. Mε την έγνοια μας όμως πάντα στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Είμαστε ένα καλό παράδειγμα για τα απτά αποτελέσματα που επιτυγχάνει η κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της παραγωγικότητάς μας, τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, την αύξηση των εξαγωγών μας. Επιδιώκουμε την κερδοφορία, την εύλογη ανταμοιβή των κόπων μας και τη δίκαιη διανομή της.

Παράλληλα, με αίσθημα ευθύνης, με διαφάνεια και δικαιοσύνη επιστρέφουμε στην τοπική κοινωνία και τους συμπολίτες μας ένα ανταποδοτικό μέρισμα αλληλεγγύης

Τα θετικά αποτελέσματα των χρήσεων του 2024 και οι ακόμη θετικότερες προβλέψεις για το 2025 έρχονται να πιστοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου. Να επιβραβεύσουν την σκληρή δουλειά όλων. Να δικαιώσουν την επένδυσή μας στην ποιότητα και την εξωστρέφεια.

Συνοψίζω:

Η πρόβλεψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου της ΣΕΚΕ το 2025 διαμορφώνεται στα 115 εκατομ. ευρώ, έναντι 94,7 εκατομ. ευρώ το 2024. Δηλαδή αύξηση 21,4 %

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου προβλέπονται στα 4 εκατομ. ευρώ, έναντι 2,54 εκατομ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 57%.

Αύξηση αναμένεται και στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA ). Για τον Όμιλο προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 11 εκατομ. ευρώ, από 9,5 εκατομμύρια το 2024.

Η θετική πορεία της ΣΕΚΕ δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε αυτονόητη. Η αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών συνιστά επίτευγμα».

Προκλήσεις και προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Ο κ. Καραμανλής μίλησε για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα και τόνισε: «Ο πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη - αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση - και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις:

Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Προβλήματα υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους.

Σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη.

Είναι ανησυχητικό, αλλά και εξόχως λυπηρό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης, να αντιμετωπίζεται από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής».

Μείζονα εθνική απειλή η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου

Ως προς τον κίνδυνο ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε:

«Επανερχόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας θέλω να τονίσω εμφατικά ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και πολύ περισσότερο να αγνοήσουμε την κατά την γνώμη μου μεγαλύτερη.

Αναφέρομαι στην απίσχνανση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους.

Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπροστά σε αυτή δεν χωρούν ούτε εξωραϊσμοί , ούτε υπεκφυγές. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια, για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, είναι τεράστια.

Η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή. Ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη. Να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μια πολιτική αποτροπής απειλών είναι περισσότερο πειστική όταν οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται από μια σφύζουσα από ζωή παραμεθόριο. Η αποτελεσματική προάσπιση των συνόρων προϋποθέτει ακμαία και με υψηλό φρόνημα περιφέρεια.

Τώρα λοιπόν και όχι αύριο, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Βασικός πυλώνας ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να είναι οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες, επενδύοντας στην έρευνα, την ποιότητα και την εξωστρέφεια. Το μοντέλο της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα: Συνεταιρισμοί με εξαγωγικό προσανατολισμό, υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων παραγωγής , επαγγελματικές διοικήσεις, απευθείας συμβάσεις με κέντρα λιανικής πώλησης… Αποτέλεσμα όλων αυτών; Διαπραγματευτική ισχύς και υψηλές τιμές παραγωγού.

Και βέβαια ένα πιο κοντινό εξαιρετικό παράδειγμα η ΣΕΚΕ. Παράδειγμα υιοθέτησης καλών πρακτικών. Παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σταθερά ανοδικές εξαγωγικές επιδόσεις. Σταθερά αυξανόμενο εισόδημα για τους συνέταιρους παραγωγούς. Yψηλή κερδοφορία που μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα μέρισμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινωθήκαν οι χορηγίες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα, μέσα στο 2025, από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ιδρυμα Αλέξανδρος Μπαλτατζης».

Οι χορηγίες έχουν καθιερωθεί ως ένα κοινωνικό μέρισμα. Κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσοστό από τα κέρδη της ΣΕΚΕ διατίθεται για χορηγίες σε υποδομές και δράσεις με σκοπό τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Μέχρι τώρα δόθηκαν, για το 2025, οι εξής χορηγίες:

-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, ποσό 50.180 ευρώ. Αφορά τη δωρεά ενός έγχρωμου Υπερηχοκαρδιογράφου Vivid™ T8 v208 για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, 30 πλήρη υπολογιστικά συστήματα και 3 οθόνες.

-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΡΙΦΩΝ στην Ξάνθη, ποσό 5.000 ευρώ

-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ, ποσό 1.800 ευρώ για συμμετοχή αντιπροσωπείας του σχολείου στον Μαθητικό Διαγωνισμό δεξιοτήτων « ΚΑΡΠΑ KIDSSAVELIVESCHAMPIONSHIP 2025», αγορά εκπαιδευτικού αυτόματου εξωτερικού Απινιδωτή, εκπαιδευτικού προπλάσματος.

-ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΦΕΞ), ποσό 3.600 ευρώ για κάλυψη μέρους του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας εξειδικευμένου Διευθυντή που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την πιστοποίηση ως Μουσείο του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης.

-1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, ποσό 10.000 ευρώ για τα έξοδα μετάβασης στην Washington αποστολής μαθητών για το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ομάδων Σκακιού. Η ομάδα ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας.

-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ποσό 5.500 ευρώ για τη Μαθητική Ομάδα F1 inSchools, ORAMA , και τη συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό " AramcoSTEMRacing " (πρώηνF1 INSchools ) που πραγματοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη, με σκοπό τη σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή ενός μοντέλου Formula 1 και τη διαμόρφωση ενός πλήρους επιχειρηματικού Ptoject.

-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Ξάνθης, ποσό 2.500 ευρώ.

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΑΠΗ», ποσό 1.800 ευρώ.

Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, τον λόγο πήρε ο γενικός διευθυντής της ΣΕΚΕ Αλέξανδρος Κοντός, και παρέστη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Τσιλιγγίρης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.