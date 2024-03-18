Νεαρός έπεσε από τη γέφυρα της Χαλκίδας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ύστερα από τηλεφώνημα για πτώση νεαρού άνδρα από τη γέφυρα της Χαλκίδας.

Ο 21χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην ακτή στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Χαλκίδας.

Προηγουμένως είχε πέσει από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στη θάλασσα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου παραμένει για νοσηλεία.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

