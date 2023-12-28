Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 18χρονος, ο οποίος πάνω σε καβγά σκότωσε με ψαλίδι τον 16χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα δύο αδέλφια μάλωσαν για ασήμαντη αφορμή, για μια μπλούζα. Τότε ο 18χρονος κυνήγησε τον 16χρονο μέσα στο σπίτι και τον κάρφωσε με ένα ψαλίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο στήθος. Ο τραυματίας έφηβος διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

«Δεν είναι εγκληματίας, είναι ένα παιδί που χρήζει βοήθειας, από τη δικαιοσύνη και την κοινωνία» τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις η μητέρα του 18χρονου.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δύο αγόρια τσακώθηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περασμένο καλοκαίρι τα δύο αδέλφια είχαν τσακωθεί πάλι και ο 16χρονος είχε βγάλει σιδερογροθια, ενώ ο 18χρονος μαχαίρι.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ της Τρίτης το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση που ενημέρωνε ότι από διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη ακούγονται φωνές.

Στο σημείο έφθασε περιπολικό της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τότε διαπιστώθηκε ότι ένας 16χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος, στο λαιμό και τα χέρια. Ο νεαρός διακομίστηκε αμέσως στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και συγκεκριμένα της μητέρας, του 18χρονου αδελφού του, της γιαγιάς και μιας κοπέλας, η οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση με τον 18χρονο αδελφό του θύματος.

Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ώρες αργότερα, εκτός από τον 18χρονο αδελφό του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη μετά την ομολογία του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.