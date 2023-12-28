Στα 20 εκατ. ευρώ η βοήθεια των μελών του ΣΕΒ στη Θεσσαλία

Η βοήθεια που έχουν προσφέρει τα μέλη του ΣΕΒ, με το συντονισμό του Συνδέσμου, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα ο Σύνδεσμος.

Τα μέλη του ΣΕΒ ανέλαβαν πρωτοβουλίες και στοχευμένες δράσεις, με σκοπό την απευθείας παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και τεχνικής υποστήριξης, διαθέτοντας ανθρώπινο δυναμικό, φάρμακα και υγειονομικό υλικό, καύσιμα, αντλίες υδάτων, σκαπτικά μηχανήματα, εξοπλισμό και προϊόντα απολύμανσης, τρόφιμα, δομικά υλικά, ρουχισμό, οικιακό εξοπλισμό, υλικοτεχνικό και ψηφιακό εξοπλισμό σε σχολεία και μαθητές, σημαντικές εκπτώσεις για αγορές στα πολύ-καταστήματα της περιοχής, κ.ά.

Επιπλέον πρόσφατα, αντιπροσωπεία της Διοίκησης του ΣΕΒ βρέθηκε στην Θεσσαλία όπου είχε συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις διοικήσεις τοπικών νοσοκομείων και υγειονομικών μονάδων και με κατοίκους με στόχο να διερευνηθούν περαιτέρω δυνατότητες στήριξης στους οικισμούς εκείνους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε ότι η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης που έχει συσταθεί από κοινού από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών (ΣΘΕΒ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ) και τον ΣΕΒ, θα συνεχίσει να προωθεί συστηματικά προς τα αρμόδια Υπουργεία τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τις καταστροφές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

