Σε δικαστικό κλοιό 25 σκληροί χούλιγκαν

Δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης εις βάρος τουλάχιστον 25 χούλιγκαν του Ολυμπιακού σχηματίζει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας (ΥΑΒΑΧ). Φέρονται ότι είχαν συμμετοχή στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου στου Ρέντη, με θύμα τον 31χρονο αστυφύλακα των ΜΑΤ Γιώργο Λυγγερίδη, καθώς και σε ακόμη τουλάχιστον τρία περιστατικά (συγκρούσεις με την αστυνομία, βίαιες επιθέσεις κ.λπ.) με οπαδικό υπόβαθρο.

Το ένα απ’ αυτά είναι, κατά πληροφορίες, τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου στο τέλος της αναμέτρησης Βόλου – Ολυμπιακού. Ανάμεσα σ’ εκείνους, εξάλλου, που βρίσκονταν στις εξέδρες του γηπέδου ήταν ο 18χρονος Ν.Γ., που μερικές ημέρες αργότερα συνελήφθη ως ο δράστης του θανάσιμου τραυματισμού –με ναυτική φωτοβολίδα– του αστυφύλακα των ΜΑΤ

Διαβάστε τη συνέχεια στην kathimerini.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.